Slušaj vest

Lažna reklamna kampanja za Louis Vuitton, u kojoj se pojavljuju sestre Meri Kejt i Ešli Olsen širi se društvenim mrežama i zbunjuje javnost. Reč je o takozvanom dipfejku (deepfake), odnosno slici stvorenoj uz pomoć veštačke inteligencije koja prikazuje poznate bliznakinje u izdanju koje su mnogi opisali kao prilično uznemirujuće, piše Cybernews.

Jeziva slika izazvala lavinu komentara

Na toj lažnoj reklami, koja je na društvenoj mreži X prikupila gotovo tri miliona pregleda, sestre Olsen prikazane su s raskošnim zlatnim nakitom i minđušama s logotipom Louis Vuittona. Međutim, oči im deluju neprirodno izbuljeno, a prsti na rukama su im jezivo izduženi.

"Ovo će mi izazvati noćne more", jedan je od hiljada komentara ispod objave.

Ešli Olsen Foto: Printscreen/Instagram/shoplordon

"Šta im je s rukama?", napisao je neko, a mnogi korisnici su njihov izgled uporedili s Golumom iz "Gospodara prstenova", dok je druge podsetio na stare romske proročice. "Jedna izgleda kao da će vam reći kako ćete umreti, a druga kada će se to dogoditi", napisao je jedan korisnik.

Drugi komentator je ozbiljno okrivio Ozempik, popularni lek za mršavljenje. "Isticanje 'Ozempik ruku' kao da se nadaju da će im neko primetiti verenički prsten je malo preterano, ali ko zna šta su sve te jadne žene proživele u detinjstvu", stoji u komentaru.

Meri Kejt Olsen Foto: Dylan Travis/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Tragovi odali da je reč o prevari

Ipak, brojni korisnici odmah su prepoznali da je slika generisana veštačkom inteligencijom ili barem digitalno dorađena uz pomoć AI-a.

"Veštačka inteligencija je zaboravila da doda obrve", primetio je jedan komentator, dok su se drugi obratili AI alatu Grok kako bi proverili da li je reklama stvarna.

Pojavile su se i glasine da je slika navodno nastala tokom božićnog snimanja, ali ni sestre Olsen ni luksuzni brend Louis Vuitton nisu objavili da sarađuju, što je dodatno podstaklo sumnje da je reč o lažnoj kampanji.

Foto: LORIMAR PRODUCTIONS - Album / Album / Profimedia

Od dečjih zvezda do povučenih dizajnerki

Sestre bliznakinje Meri Kejt i Ešli Olsen proslavile su se kao dečje zvezde u popularnoj seriji "Puna kuća". Danas su poznate po tome što vode vrlo povučen život i retko se pojavljuju u javnosti.

Foto: Warner Bros Collection / Everett / Profimedia

Vlasnice su uspešnog modnog brenda "The Row", čiju su kolekciju poslednji put predstavile u Parizu 2025. godine. Prošle godine uslikane su u svojoj prodavnici u Njujorku.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Žena u 56. godini rodila bliznakinje