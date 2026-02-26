Slušaj vest

Influenserka Gabrijela Martins Santos de Moura, preminula je u 31. godini nakon zahvata vantelesne oplodnje.

Prema navodima brazilskog portala G1, porodica je potvrdila da je umrla usled komplikacija tokom postupka in vitro fertilizacije u privatnoj klinici u Sao Paulu. Njena rođaka Nahiza Monteles izjavila je da je Gabrijela doživela kardiorespiratorni zastoj tokom intervencije.

Osam dana u komi

Nakon hitnog prebacivanja u bolnicu, bila je u komi osam dana. Porodica je saopštila da je preminula u utorak, 24. februara, a rođaka je navela i da su dali saglasnost za doniranje njenih organa.

Gabrijela je na društvenim mrežama delila sadržaj posvećen mindfulnessu, pozitivnoj psihologiji i neuroznanosti, inspirišući brojne pratioce porukama o svesnom životu i radu na sebi.

Ljubav i godišnjica koja je prethodila tragediji

Pokojna kreatorka sadržaja udala se za hirurga šake Samuela Mouru u februaru 2018. godine. Preminula je samo dan nakon njihove osme godišnjice braka, što je dodatno potreslo porodicu i prijatelje.

Nakon vesti o njenoj smrti, društvene mreže preplavile su emotivne poruke oproštaja. Član porodice Enilson Kampelo de Karvaljo objavio je na Instagramu video sa njihovim zajedničkim fotografijama i u opisu podelio dirljive reči.

„Gabi, život ti nikada nije bio premali. Danas je svet postao malo tiši; izgubili smo veliku prijateljicu, kumu, terapeutkinju, člana porodice“, napisao je.

Dodao je da je Gabrijela živela intenzivno i hrabro sledila svoje snove, ne ostavljajući ništa za kasnije. „Želela je novo iskustvo svake nedelje, živela je punim plućima“, naveo je.

Njena iznenadna smrt ostavila je dubok trag među porodicom, prijateljima i hiljadama ljudi koji su je pratili i pronalazili motivaciju u njenim porukama.