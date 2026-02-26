Srbija bira predstavnika za Evroviziju 2026, a večeras se održava drugo polufinalno veče . Sedam takmičara prođi će u veliko finale koje se održava u subotu 28. februara . Svoje utiske o ovogišnjem izboru podelio je prošlogodišnji pobednik Princ .

"Ima za svakog ponešto. Žao mi je što Eegor nije prošao, mi smo stvarno bliski prijatelji. Fenomenalan je momak. Jedva čekam da ispratim drugo polufinale. Drago mi je bilo što sad ne učestvujem, mnogo je veliki stres, lepo je kad gledaš i slušaš sve sa ove strane. Dok smo snimali revijalni deo shvatio sam da ne bih mogao opet na Evroviziju. Bio sam drugi, pa prvi na takmičenju, otvorila su mi se sva vrata, sad imam neke druge planove, radim na tome", rekao je Princ za Blic.