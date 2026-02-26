"Ona je fenomenalna" Princ od Vranje otkrio ko zaslužuje pobedu na PZE 2026: "Stvarno se trudi..."
Srbija bira predstavnika za Evroviziju 2026, a večeras se održava drugo polufinalno veče. Sedam takmičara prođi će u veliko finale koje se održava u subotu 28. februara. Svoje utiske o ovogišnjem izboru podelio je prošlogodišnji pobednik Princ.
Princ od Vranje, prokomentarisao je prvo polufinalno veče PZE 2026:
"Ima za svakog ponešto. Žao mi je što Eegor nije prošao, mi smo stvarno bliski prijatelji. Fenomenalan je momak. Jedva čekam da ispratim drugo polufinale. Drago mi je bilo što sad ne učestvujem, mnogo je veliki stres, lepo je kad gledaš i slušaš sve sa ove strane. Dok smo snimali revijalni deo shvatio sam da ne bih mogao opet na Evroviziju. Bio sam drugi, pa prvi na takmičenju, otvorila su mi se sva vrata, sad imam neke druge planove, radim na tome", rekao je Princ za Blic.
On je ujedno otkrio i ko je od ovogodišnjih učesnika njegov favorit za pobedu:
"Zejna je bila fenomenalna. Sa sajlama i svim... Zaslužuje da ode na Evroviziju. Stvarno je potpuni paket, jako se trudi, stalo joj je - jasan je bio Princ od Vranje.
Večeras od 21 čas, drugo polufinale PZE 2026 donosi raznovrsne nastupe.
Video: Pesma za Evroviziju iza kulisa