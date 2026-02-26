Drugo polufinale Pesme za Evroviziju počinje u 21 čas, a društvene mreže su se već usijale.
Haos
"Nek ulože više od 3 evra u pesme pa će proći dalje": Društvene mreže gore uoči drugog polufinala PZE "Zvuči kao pesma sa albuma Slatkog greha"
Slušaj vest
Srbija bira predstavnika na predstojećoj Evroviziji koja će se održati u Beču, a večeras se od 21 čas održava drugo polufinale koje možete pratiti uživo u našem blogu. Do početka predstavljanja takmičara društvene mreže su se usijale od komentara.
Tenzije rastu, komentari o nastupima predstojećih takmičara su šarenoliki, a među aktivnim tviterašima je i aktuelna učesnica Yanx koja se numerom predstavila u prvoj polufinalnoj večeri i plasirala u veliko finale koje se održava 28. februara.
Reaguj
Komentariši