Večeras se održava drugo polufinale Pesme za Evroviziju, a od 12 učesnika samo njih 7 će proći u veliko finale koje se održava 28. februara u subotu. Sva dešavanja polufinalne večeri možete pratiti u našem blogu. Dok čekamo da takmičari izađu na scenu, oni su ispred predstavnika medija sumirali utiske.

Anketa Ko su vaši favoriti druge polufinalne večeri PZE 2026? Brat Pelin - Fräulein 27.3% Harem Girls x Ivana - Bom Bom 15.6% Zona - Čairi 14.89% LAVINA - Kraj mene 12.41% LU-KA - Veruj 7.09% Jack Lupino - Adrenalin 4.26% Milica Burazer - Svima vama treba mama 3.9% Aleksandra Sekulić - Kule 3.55% Aleksandar - Sudbina 3.19% Sanja Aleksić - Ko me proba 3.19% Geminni - Metar sreće 2.48% Avgust - Jabuka 2.13%

Lu-ka, koji u drugom polufinalu nastupa pred rednim brojem 4 s pesmom "Veruj", u svoj i kostime plesača uložio je mnogo novca. Dizajnirala ih je čuvena modna dizajnerka Mia Mitanovski, a cena jednog kostima je 3.000 evra.

Lu-ka, inače, radi dva posla, a jedan od njih je prosveta.

- Voleo bih da pozdravim sva moja odeljenja kojima predajem i koji su mi velika podrška - poručio je.

Ovako je izgledalo otvaranje prvog polufinala:

Pravila glasanja na PZE 2026 Način izbora tokom sve tri večeri takmičenja uključuje glasove TV gledalaca (SMS poruke) i glasove stručnog žirija, od kojih se svaki vrednuje ravnomerno u odnosu 1:1, odnosno 50 odsto glasova od TV publike, a 50 odsto od stručnog žirija.

Glasanje žirija

Svaki član žirija dodeljuje poene za 10 od 12 kompozicija, po sledećem sistemu:

12 poena – 1. mesto

10 poena – 2. mesto

8 poena – 3. mesto

7 poena – 4. mesto

6 poena – 5. mesto

5 poena – 6. mesto

4 poena – 7. mesto

3 poena – 8. mesto

2 poena – 9. mesto

1 poen – 10. mesto

(9 i 11 poena se ne dodeljuju)