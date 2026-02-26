Radi u prosveti, a za kostim na Pesmi za Evroviziju dao 3.000 evra: Lu-ka ne žali novac za odlazak u Beč
Večeras se održava drugo polufinale Pesme za Evroviziju, a od 12 učesnika samo njih 7 će proći u veliko finale koje se održava 28. februara u subotu. Sva dešavanja polufinalne večeri možete pratiti u našem blogu. Dok čekamo da takmičari izađu na scenu, oni su ispred predstavnika medija sumirali utiske.
Lu-ka, koji u drugom polufinalu nastupa pred rednim brojem 4 s pesmom "Veruj", u svoj i kostime plesača uložio je mnogo novca. Dizajnirala ih je čuvena modna dizajnerka Mia Mitanovski, a cena jednog kostima je 3.000 evra.
Lu-ka, inače, radi dva posla, a jedan od njih je prosveta.
- Voleo bih da pozdravim sva moja odeljenja kojima predajem i koji su mi velika podrška - poručio je.
Ovako je izgledalo otvaranje prvog polufinala:
Pravila glasanja na PZE 2026
Način izbora tokom sve tri večeri takmičenja uključuje glasove TV gledalaca (SMS poruke) i glasove stručnog žirija, od kojih se svaki vrednuje ravnomerno u odnosu 1:1, odnosno 50 odsto glasova od TV publike, a 50 odsto od stručnog žirija.
Glasanje žirija
Svaki član žirija dodeljuje poene za 10 od 12 kompozicija, po sledećem sistemu:
12 poena – 1. mesto
10 poena – 2. mesto
8 poena – 3. mesto
7 poena – 4. mesto
6 poena – 5. mesto
5 poena – 6. mesto
4 poena – 7. mesto
3 poena – 8. mesto
2 poena – 9. mesto
1 poen – 10. mesto
(9 i 11 poena se ne dodeljuju)