Slušaj vest

Pevačica Pink i njen suprug, bivši profesionalni motokros vozač Keri Hart, rastali su se nakon 20 godina braka, potvrdio je izvor za People.

Predstavnik pevačice nije imao na priče o razvodu komentar, dok Hartov tim nije odmah odgovorio na upit medija.

Pink pevačica Foto: Pink Instagram

Dvoje dece i dve decenije zajedničkog života

Par ima dvoje dece ćerku i sina.

Pink, čije je pravo ime Aleša Mur, i Hart upoznali su se 2001. godine na Summer X Games u Filadelfiji. Njihova veza bila je turbulentna – raskidali su i mirili se – pre nego što ju je Hart zaprosio 2005. godine. Venčali su se u Kostariki u januaru 2006.

Prvi raskid i pomirenje

Već 2008. godine objavili su da se prvi put razilaze. Ipak, ostali su u dobrim odnosima – Hart se čak pojavio u njenom spotu za hit „So What“, koji je bio inspirisan njihovim razvodom.

U proleće 2009. godine otkrili su da su se pomirili i odustali od razvoda.

„Obnavljamo sve“, rekao je tada Hart za People. „Ponekad morate da napravite nekoliko koraka unazad da biste krenuli napred.“

Privatni život pred kamerama

Pink je 2021. godine pružila uvid u svoj porodični život, kod kuće i tokom turneja, u dokumentarcu Pink: All I Know So Far, koji je emitovan na Prime Video platformi.