Haremke otkrile koje pevačice su im dale novac za nastup: Bez njihove pomoći ne bi bilo ni njih na PZE
Drugo polufinale Pesme za Evroviziju 2026 održava se večeras na prvom programu RTS, a na našem blogu uživo iz minuta u minut pratite dešavanja na velikoj sceni. Pre izlaska na scenu takmičari su za predstavnike medija delili poslednje utiske pred takmičenje.
Harem girsl, koje su oduševile publiku na prošlogodišnjoj Pesmi za Evroviziju, ove godine će ponovo okušati sreću. Sada imaju i podršku od koleginica .
One su rekle da je bolja atmosfera nego prošle godine na takmičenju, a da je Srbija sada spremna da pošalje dreg kraljice na Evroviziju. Kako su dodale, Zorja im pomaže vokalno za nastup, a koleginice Marija Šerifović i Sanja Vučić kao i Zorja i finansijski. Bez materijalne pomoći ne bi bilo ni ovog nastupa.
Šta su još rekle pogledajte u snimku: