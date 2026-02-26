Drugo polufinale Pesme za Evroviziju 2026 održava se večeras na prvom programu RTS, a na našem blogu uživo iz minuta u minut pratite dešavanja na velikoj sceni. Pre izlaska na scenu takmičari su za predstavnike medija delili poslednje utiske pred takmičenje.

Harem girsl , koje su oduševile publiku na prošlogodišnjoj Pesmi za Evroviziju , ove godine će ponovo okušati sreću. Sada imaju i podršku od koleginica .

One su rekle da je bolja atmosfera nego prošle godine na takmičenju, a da je Srbija sada spremna da pošalje dreg kraljice na Evroviziju. Kako su dodale, Zorja im pomaže vokalno za nastup, a koleginice Marija Šerifović i Sanja Vučić kao i Zorja i finansijski. Bez materijalne pomoći ne bi bilo ni ovog nastupa.