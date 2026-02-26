Slušaj vest

Drugo polufinale Pesme za Evroviziju 2026 održava se večeras na prvom programu RTS, a na našem blogu uživo iz minuta u minut pratite dešavanja na velikoj sceni. Pre izlaska na scenu takmičari su za predstavnike medija delili poslednje utiske pred takmičenje.

Harem girsl, koje su oduševile publiku na prošlogodišnjoj Pesmi za Evroviziju, ove godine će ponovo okušati sreću. Sada imaju  i podršku od koleginica .

Anketa

Ko su vaši favoriti druge polufinalne večeri PZE 2026?

One su rekle da je bolja atmosfera nego prošle godine na takmičenju, a da je Srbija sada spremna da pošalje dreg kraljice na Evroviziju. Kako su dodale, Zorja im pomaže vokalno za nastup, a koleginice Marija Šerifović i Sanja Vučić kao i Zorja i finansijski. Bez materijalne pomoći ne bi bilo ni ovog nastupa.

Šta su još rekle pogledajte u snimku:

Haremke  Izvor: Kurir

