Drugo polufinalno veče festivala Pesma za Evroviziju 2026 održava se večeras od 21 sat na prvom programu RTS, a neki od takmičara su se već predstavili publici. Među njima je i Sanja Aleksić sa svojim veoma efektnim nastupom koji nikoga nije ostavio ravnodišnim.

Anketa Ko su vaši favoriti druge polufinalne večeri PZE 2026? Brat Pelin - Fräulein 27.39% Harem Girls x Ivana - Bom Bom 15.29% Zona - Čairi 13.69% LAVINA - Kraj mene 12.74% LU-KA - Veruj 7.01% Jack Lupino - Adrenalin 3.82% Milica Burazer - Svima vama treba mama 3.5% Sanja Aleksić - Ko me proba 3.5% Avgust - Jabuka 3.5% Aleksandar - Sudbina 3.18% Geminni - Metar sreće 3.18% Aleksandra Sekulić - Kule 3.18%

Sanja se na ovogodišnjem PZE 2026 predstavlja numerom "Ko me proba". Njen nastup odiše seksepilom u svakom kadru, a mnogima je zapalo za oko što su motivi crkve pored toga veoma zastupljeni.

Nastup Sanje Aleksić na PZE 2026:

1/15 Vidi galeriju Sanja Aleksić nastup na PZE 2026 Foto: Printskrin RTS

Sanja se na bini pojavila u zavodljivom belom kombinezonu, a oko nje su igrali plesači u crnim odorama. U jednom trenutku došlo je i do zavodljivog poljupca. Malo ko je ostao imun na ono što je prikazala na sceni.

