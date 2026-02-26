Donji čipkani veš i zavodljiv ples u crkvenoj porti? Nastup Sanje Aleksić sve prikovao za ekran
Drugo polufinalno veče festivala Pesma za Evroviziju 2026 održava se večeras od 21 sat na prvom programu RTS, a neki od takmičara su se već predstavili publici. Među njima je i Sanja Aleksić sa svojim veoma efektnim nastupom koji nikoga nije ostavio ravnodišnim.
Ko su vaši favoriti druge polufinalne večeri PZE 2026?
Sanja se na ovogodišnjem PZE 2026 predstavlja numerom "Ko me proba". Njen nastup odiše seksepilom u svakom kadru, a mnogima je zapalo za oko što su motivi crkve pored toga veoma zastupljeni.
Nastup Sanje Aleksić na PZE 2026:
Sanja se na bini pojavila u zavodljivom belom kombinezonu, a oko nje su igrali plesači u crnim odorama. U jednom trenutku došlo je i do zavodljivog poljupca. Malo ko je ostao imun na ono što je prikazala na sceni.
