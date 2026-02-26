Slušaj vest

Drugo polufinalno veče festivala Pesma za Evroviziju 2026 održava se večeras od 21 sat na prvom programu RTS, a neki od takmičara su se već predstavili publici. Među njima je i Sanja Aleksić sa svojim veoma efektnim nastupom koji nikoga nije ostavio ravnodišnim.

Anketa

Ko su vaši favoriti druge polufinalne večeri PZE 2026?

Sanja se na ovogodišnjem PZE 2026 predstavlja numerom "Ko me proba". Njen nastup odiše seksepilom u svakom kadru, a mnogima je zapalo za oko što su motivi crkve pored toga veoma zastupljeni.

Nastup Sanje Aleksić na PZE 2026:

Sanja Aleksić nastup na PZE 2026 Foto: Printskrin RTS

Sanja se na bini pojavila u zavodljivom belom kombinezonu, a oko nje su igrali plesači u crnim odorama. U jednom trenutku došlo je i do zavodljivog poljupca. Malo ko je ostao imun na ono što je prikazala na sceni.

Sva dešavanja u večerašnjem polufinalu Pesme za Evroviziju možete pratiti u našel BLOGU.

Ne propustitePop kulturaHaremke otkrile koje pevačice su im dale novac za nastup: Bez njihove pomoći ne bi bilo ni njih na PZE
WhatsApp Image 2026-02-26 at 21.17.31.jpeg
Pop kulturaKristina Radenković u belom odelu sa dramatičnom čipkom, Dragana Kosjerina kao Barbi: Voditeljke oduševile stajlingom u drugom polufinalu PZE
Screenshot 2026-02-26 212315.png
Pop kulturaRadi u prosveti, a za kostim na Pesmi za Evroviziju dao 3.000 evra: Lu-ka ne žali novac za odlazak u Beč
WhatsApp Image 2026-02-26 at 20.33.38.jpeg
Pop kultura"Nek ulože više od 3 evra u pesme pa će proći dalje": Društvene mreže gore uoči drugog polufinala PZE "Zvuči kao pesma sa albuma Slatkog greha"
Bojana Stamenov na sceni RTS tokom prvog polufinala PZE 2026 u šljokičastoj haljini (3).png

Haremke  Izvor: Kurir