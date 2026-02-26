Slušaj vest

Drugo polufinale Pesme za Evroviziju na kojoj Srbija bira svog predstavnika, ulazi u završnicu a ove večeri nastupi su veoma kreativni i efektni. Tako smo imali prilike da vidimo i jednu svadbu.

Brat Pelin nastupio je pod rednim brojem 7 s pesmom "Fräulein" i imao je veoma netipičan nastup koji nikog nije ostavio ravnodušnim. Naime, ovaj TikToker je na sceni bukvalno napravio svadbu.

Osim toga, niko nije promaklo to što je izašao u boksericama i košulji na binu.

"Miks svega i svačega što radim u svom životu mi je bilo inspiracija za večerašnji nastup", rekao je ovaj učesnik u Grin grumu nakon nastupa.

Pravila glasanja na PZE 2026

Način izbora tokom sve tri večeri takmičenja uključuje glasove TV gledalaca (SMS poruke) i glasove stručnog žirija, od kojih se svaki vrednuje ravnomerno u odnosu 1:1, odnosno 50 odsto glasova od TV publike, a 50 odsto od stručnog žirija.

Glasanje žirija

Svaki član žirija dodeljuje poene za 10 od 12 kompozicija, po sledećem sistemu:

12 poena – 1. mesto

10 poena – 2. mesto

8 poena – 3. mesto

7 poena – 4. mesto

6 poena – 5. mesto

5 poena – 6. mesto

4 poena – 7. mesto

3 poena – 8. mesto

2 poena – 9. mesto

1 poen – 10. mesto

(9 i 11 poena se ne dodeljuju)

U slučaju istog broja poena, prednost ima kompozicija sa više viših ocena (više dvanaestica, zatim desetki itd.). Ako je i tada izjednačeno, odlučuje predsednik žirija.