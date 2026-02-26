Slušaj vest

Harem Girls vratile su se na scenu Pesme za Evroviziju gde i ove godine žele da okušaju sreću i osvoje "kartu" za Evroviziju koja se održava ove godine u Beču. One su se večeras u drugoj polufinalnoj večeri predstavile numerom "Bom bom".

Screenshot 2026-02-26 225137.png
Foto: RTS Printscreen

Nakon nastupa članice Harem Girls užvile su Grin rumu i pokazale da im ne nedostaje dobre zabave. Njima je u jednom trenutku prišao voditelj  Stefan Popović i nastala je urnebesna scena. Haremka ga je pitala da li može da mu izmeri biceps i izvadila metar. 

Anketa

Ko su vaši favoriti druge polufinalne večeri PZE 2026?

Međutim, on nije bio mnogo oduševljen njenom idejom ali sve je prošlo u dobrom raspoloženju i zabavi.

Harem girls na PZE
Harem girls na PZE Foto: RTS Printscreen

Večeras će se publici predstaviti 12 takmičara, a njih 7 će se pridružiti u finalu prethodno sedmoro izabranih finalista koji su debitovali prve polufinalne večeri. Veliko finale PZE 2026 godine održava se u subotu 28. februara kada će Srbija dobiti svog predstavnika za Evroviziju koja se održava ove godine u maju u beču.

Screenshot 2026-02-26 222156.png
Screenshot 2026-02-26 220225.png
WhatsApp Image 2026-02-26 at 21.17.31.jpeg
Screenshot 2026-02-26 212315.png

