Slušaj vest

Harem Girls vratile su se na scenu Pesme za Evroviziju gde i ove godine žele da okušaju sreću i osvoje "kartu" za Evroviziju koja se održava ove godine u Beču. One su se večeras u drugoj polufinalnoj večeri predstavile numerom "Bom bom".

Foto: RTS Printscreen

Nakon nastupa članice Harem Girls užvile su Grin rumu i pokazale da im ne nedostaje dobre zabave. Njima je u jednom trenutku prišao voditelj Stefan Popović i nastala je urnebesna scena. Haremka ga je pitala da li može da mu izmeri biceps i izvadila metar.

Anketa Ko su vaši favoriti druge polufinalne večeri PZE 2026? Brat Pelin - Fräulein 28.79% Harem Girls x Ivana - Bom Bom 15.15% Zona - Čairi 13.03% LAVINA - Kraj mene 12.42% LU-KA - Veruj 6.67% Jack Lupino - Adrenalin 3.94% Milica Burazer - Svima vama treba mama 3.64% Sanja Aleksić - Ko me proba 3.64% Avgust - Jabuka 3.33% Aleksandra Sekulić - Kule 3.33% Aleksandar - Sudbina 3.03% Geminni - Metar sreće 3.03%

Međutim, on nije bio mnogo oduševljen njenom idejom ali sve je prošlo u dobrom raspoloženju i zabavi.

Harem girls na PZE Foto: RTS Printscreen

Večeras će se publici predstaviti 12 takmičara, a njih 7 će se pridružiti u finalu prethodno sedmoro izabranih finalista koji su debitovali prve polufinalne večeri. Veliko finale PZE 2026 godine održava se u subotu 28. februara kada će Srbija dobiti svog predstavnika za Evroviziju koja se održava ove godine u maju u beču.