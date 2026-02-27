Slušaj vest

Tokom dve polufinalne večeri Srbija je birala svoje finaliste na Pesmi za Evroviziju, a pobednik će biti odlučen u velikom finalu u subotu 28. februara. Tada ćemo saznati ko će predstavljati Srbiju u Beču. Jedan detalj je tokom takmičenja svima zapao za oko, a to je da smo neke scenske nastupe već "negde videli".

Milica i Zejna visile na sajli

Naime, u drugom polufinalu predstavila se Milica Burazer numerom "Svima vama treba mama". U jednom delu svog scenskog nastupa ona je "visila sa sajli" maltene isto kao što smo dve večeri ranije videli Zejnu koja se predstavila numerom "Jugoslavija".

Milica Burazer na PZE Foto: Printskrin RTS

Milica je inače sestra od tetke naše proslavljene teniserke Ane Ivanović, a inače je i diplomirana glumica. MIlica se tokom performansa presvlačila, "letela" je iznad scene i napravila pravi šou sa plesačima.

Foto: RTS Printscreen

Zejna je u prvom polufinalu plesala na sceni u haljini sličnoj poput njene i onda imala performans na sajlama.

Haremke kao Uraganke

Harem Girls su se vratile na veliku scenu PZE nakon što su prošle godine oduševile javnost ali im je za dlaku izmakla pobeda. Sada su došle sa energičnijim nastupom, a pridružila im se još jedna članica a to je pevačica Ivana Krunić.

Foto: Printskrin RTS

Od njih su svi mnogo očekivali, međutim, izgleda da su one inspiraciju za nastup pronašle u energičnim Uragankama koje su već iskušale veliku Evrovizijsku scenu kada su na njoj predstavljale Srbiju.

Uraganke Foto: Profimedia, Printsc

Maneskin na srpski način

Pobednik 65. Pesme Evrovizije bila je grupa „Måneskin“ iz Italije koja je za pesmu Zitti e buoni dobila najveću podršku stručnog žirija i publike, prikupivši 524 boda!

Maneskin Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Svi se dobro sećamo šarmantnog Italijana Demijana koji je osvojio srca žena širom Evropa, pa i šire. Njihov nastup doneo je nešto potpuno novo na šarenilo Evrovizije.

Foto: Printskrin RTS

Čini se da smo i iz niškog metal benda "Lavina" dobili srpsku verziju ovog pobedničkog benda. Naime, mnogi su videli neverovatnu sličnost između ova dva nastupa. Čak je i frizura frontmena i jaka šminka na očima maltene identična.