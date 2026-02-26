Slušaj vest

Glumac Bobi Dž. Braun, poznat po ulozi policajca Bobija Brauna u seriji The Wire, preminuo je u 62. godini nakon povreda zadobijenih u požaru u štali.

Prema navodima TMZ-a, vest o njegovoj smrti potvrdila je njegova ćerka, navodeći da je preminuo usled udisanja dima.

Bobi Džej Braun Foto: Youtube printscreen

Kancelarija glavnog sudskog veštaka u Merilendu saopštila je da je uzrok smrti difuzna termalna povreda i trovanje dimom.

Nadležni su utvrdili da je njegova smrt bila nesrećan slučaj.

Braun je u kultnoj HBO seriji tumačio lik policajca, a njegova uloga ostala je upamćena među fanovima hvaljene kriminalističke drame.