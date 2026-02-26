Kancelarija glavnog sudskog veštaka u Merilendu saopštila je da je uzrok smrti difuzna termalna povreda i trovanje dimom.
Tuga
Glumac poginuo u požaru u štali: Njegovo telo pronađeno na zgarištu
Glumac Bobi Dž. Braun, poznat po ulozi policajca Bobija Brauna u seriji The Wire, preminuo je u 62. godini nakon povreda zadobijenih u požaru u štali.
Prema navodima TMZ-a, vest o njegovoj smrti potvrdila je njegova ćerka, navodeći da je preminuo usled udisanja dima.
Bobi Džej Braun Foto: Youtube printscreen
Nadležni su utvrdili da je njegova smrt bila nesrećan slučaj.
Braun je u kultnoj HBO seriji tumačio lik policajca, a njegova uloga ostala je upamćena među fanovima hvaljene kriminalističke drame.
