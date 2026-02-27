Slušaj vest

Srbija je sinoć dobila i drugih sedam finalista takmičenja Pesma za Evroviziju Srbije 2026, koji će se u subotu, 28. februara, boriti za pobedu i kartu za Beč, gde se od 12. do 16. maja održava Evrovizija 2026.

Dok očekujemo finalno veče gde će se predstaviti svih 14 finalista, u nastavku vam donosimo ko je prošao u finale iz druge polufinalne večeri, a vi procenite da li su vaši favoriti opravdali očekivanja:

Gemini

Grupa GemiNNi se s pesmom "Metar sreće" predstavljila u drugom polufinalu pod rednim brojem 8 za njih očigledno srećnim brojem jer su pronašli svoje mesto u velikom finalu

Brat Pelin

Brat Pelin nastupao je pod rednim brojem 7 s pesmom "Fräulein". On je imao veoma efektan nastup koji je očigledno osvojio publiku na prvo slušanje.

Zone

Zona s pesmom "Čairi" jedan je od favorita za pobedu na PZE 2026, a nastupala je pod rednim brojem 6. Ona je osvojila priliku da se u finalu bori za svoju kartu za Beč i predstavlja Srbiju na Evroviziji.

Lu-ka

Lu-ka s pesmom "Veruj" je takmičar s rednim brojem 4. Njegova numera je energična i moderna, a u svoj kostim, kao i u kostime svojih plesača, uložio je mnogo novca. U jednom trenutku je pevao naglavačke.

Lavina

Metal grupa Lavina iz Niša s pesmom "Kraj mene" nastupa poslednja u takmičarskom delu večeri. Međutim, izgleda da im je to donelo i sreću s obzirom na to da su prošli u veliko finale

Jack Lupino

Grupa Jack Lupino predstavila se pesmom "Adrenalin". Pevači su zapalili scenu u kožnim kostimima, a njihov nastup je energičan. Oni su uspeli da izvojevaju prolaz u finale PZE.

Harem Girls i Ivana Krunić

Grupa Harem Girls i Ivana Krunić predstavile su se pesmom "Bom Bom". One su prošle u finale te se nadaju da će iz drugog puta uspeti da onesu pobedu i predstavljaju Srbiju na Evroviziji.

Podsećamo veliko finale održaće se 28. februara kada će Srbija dobiti predstavnika za Evrovziju i kartu za Beč.