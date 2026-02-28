Ovo su 14 finalista PZE: Tu su favoriti, ali i prava iznenađenja takmičenja, evo kojim redosledom će nastupati
Nakon prve i druge polufinalne večeri festivala Pesma za Evroviziju predstavilo se ukupno 24 kandidata za odlazak u Beč, a njih 14 izborilo se za plasman u veliko finale koje će biti održano večeras, 28. februara, sa početkom u 21 sat na RTS 1.
Da li pratite Pesmu za Evroviziju?
O finalistima su odlučivali glasovi petočlanog stručnog žirija i publike, a u završnicu su se, nasumičnim redosledom, plasirali:
1. GemiNNi "Metar sreće“
2. Brat Pelin "Fräulein“
3. Zona "Čairi“
4. Lu-ka "Veruj“
5. Lavina "Kraj mene“
6. Jack Lupino "Adrenalin“
7. Harem Girls x Ivana Krunić "Bom bom“
Oni su se pridružili finalistima iz prvog polufinala:
1. Lores "Unseen“
2. Zejna "Jugoslavija“
3. Yanx "Srušio si sve“
4. Ana Mašulović "Zavoli me“
5. Kosmos trip "Sve je u redu“
6. Mirna "Omaja“
7. Iva Grujin "Otkrivam sebe“
Ko je vaš favorit za pobedu na PZE 2026?
Veliko finale festivala Pesma za Evroviziju ’26 na programu je večeras, 28. februara, od 21 čas, kada će biti poznato ko će predstavljati Srbiju na Eurovision Song Contest 2026 u Beču.
Ovo je redosled nastupa u finalu:
- Brat Pelin – Fräulein
- Lores – Unseen
- Jack Lupino – Adrenalin
- Ana Mašulović – Zavoli me
- Harem Girls x Ivana – Bom Bom
- Iva Grujin – Otkrivam sebe
- Kosmos trip – Sve je u redu
- Zejna – Jugoslavija
- Geminni – Metar sreće
- LU-KA – Veruj
- LAVINA – Kraj mene
- YANX – Srušio si sve
- Zona – Čairi
- MIRNA – OMAJA
Šta kažu kladionice?
Prema podacima sajta Eurovision World, koji prati prognoze kladionica i ankete fanova, najveće šanse za pobedu trenutno ima Zejna Murkić.
Pogledajte kako je izgledao Zejnin nastup na PZE:
Zejna izvodi pesmu "Jugoslavija", a prolaz u finale obezbedila je još u prvom polufinalu.Kladionice joj daju čak 58.82% odsto šansi da će predstavljati Srbiju na Eurovision Song Contest 2026 u Beču.
Da li vam se dopao Zejnin na PZE?
Ko joj "diše za vratom"?
Za razliku od prethodnih dana, kada su se prema kladionicama na drugom mestu našle Harem Girls i Ivana Krunić sa numerom "Bom Bom", sada se na toj poziciji nalazi LAVINA sa numerom "Kraj mene" i ima 41.67% šansi za pobedu.
Pogledajte u galeriji fotografije sa njenog nastupa:
Odmah za njom, na trećoj poziciji, nalazi se takmičarka Zona sa numerom "Čairi", a kako kladionice prognoziraju šanse za pobedu su 22.22%.
Pogledajte u galeriji fotografije sa njenog nastupa:
Sa drugog na četvrto mesto došle su Harem Girls, a trenutne prognoze za pobedu su im 20.00%. Odmah za njima, na petom mestu, nalazi se Brat Pelin sa 16.67%.
Kako se bira pobednik na PZE?
Pobednik će biti izabran po ustaljenom modelu glasanja, gde su glasovi publike i stručnog žirija ravnopravni (50 odsto publika - 50 odsto žiri). Onoga ko trijumfuje očekuje nastup na "Evroviziji", koja će biti održana 12, 14. i 16. maja u Beču.
Video: Harem girls o Slobi Radanoviću