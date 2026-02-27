Slušaj vest

Sinoć je održano drugo polufinale festivala Pesma za Evroviziju 2026, nakon kojeg smo dobili još sedam finalista. Uoči velikog finala, koje se održava sutra, 28. februara, kladionice i strani evrovizijski portali već iznose svoje prognoze — a jedno ime se jasno izdvaja na vrhu liste.

Zejna favorit kladionica

Prema podacima sajta Eurovision World, koji prati prognoze kladionica i ankete fanova, najveće šanse za pobedu trenutno ima Zejna Murkić.

Zejna izvodi pesmu „Jugoslavija“, a prolaz u finale obezbedila je još u prvom polufinalu. Kladionice joj daju čak 44 odsto šansi da će predstavljati Srbiju na Eurovision Song Contest 2026 u Beču.

Ko joj „diše za vratom“?

Na drugom mestu nalaze se Harem Girls i Ivana Krunić sa numerom „Bom Bom“, dok je treća prema prognozama grupa Lavina sa pesmom „Kraj mene“.

U vrhu liste su i:

Zona – „Čairi“ (četvrto mesto)

Brat Pelin – „Fräulein“ (peto mesto)

Ipak, prema trenutnim procenama, Zejna ima ubedljivu prednost.

„Uložila sam 10.000 evra u nastup“

Pevačica je otkrila da je u ovogodišnji nastup uložila značajna sredstva i da je spremna da konačno odnese pobedu.

– Oko 10.000 evra me je koštalo. Svi smo mi ljudi, kad nemamo – pozajmljujemo se. Ove godine sam imala podršku od Svetske romske organizacije, jer zajedno radimo mnogo projekata. Nikada ne treba biti alav, već uzimati koliko ti treba. Najskuplji je bio tehnički momenat – izjavila je Zejna.

Dodala je i da već ima jasnu viziju kako bi unapredila nastup ukoliko bi pobedila i nastupila na velikoj evrovizijskoj sceni.

Zejna Murkić na PZE 2026 Foto: RTS Printscreen

– Imam viziju šta bih promenila u nastupu ukoliko bih pobedila i otišla na Evroviziju. Jako me raduje što sam na mrežama favorit. Nikada nisam imala ovoliku podršku – poručila je.

Inače, kladionice do sada nikada nisu pogodile pobednika.

Kako se bira pobednik na PZE?

Pobednik će biti izabran po ustaljenom modelu glasanja, gde su glasovi publike i stručnog žirija ravnopravni (50 odsto publika - 50 odsto žiri). Onoga ko trijumfuje očekuje nastup na "Evroviziji", koja će biti održana 12, 14. i 16. maja u Beču.

