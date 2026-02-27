Slušaj vest

Drugo polufinale festivala Pesma za Evroviziju 2026 donelo je novih sedam finalista, ali i buru reakcija na društvenim mrežama. Док су jedni hvalili energiju i produkciju, drugi su oštro kritikovali pojedine nastupe.

Ivana Stanković žestoko kritikovala PZE

Bivša manekenka Ivana Stanković oglasila se na Instagramu i iznela niz negativnih komentara na račun ovogodišnjih učesnika.

– „Izbor za našeg predstavnika Evrovizije? Sodoma i Gomora. Ono treba zabraniti. Transvestiti, krst koji gori, muškarci koji liče na sve samo ne na muškarce, sektaški kostimi... Sramota za Evroviziju Srbije i RTS. O ‘pesmama’ i neću... Čula sam samo nekoliko finih melodija, čiji izvođači ne izgledaju kao članovi neke sekte“ – napisala je ona.

Njena objava izazvala je podeljene reakcije – dok su je pojedini podržali, mnogi su ocenili da su komentari uvredljivi i neprimereni.

Nastupi koji su podsetili na druge izvođače

Osim polemike oko estetike i scenskog izraza, gledaoci su primetili i sličnosti sa ranijim evrovizijskim nastupima.

Sajle u dva polufinala

Milica Burazer predstavila se numerom „Svima vama treba mama“, a deo njenog nastupa uključivao je lebdenje na sajli iznad bine.

Publika je odmah primetila da je sličan efekat viđen i tokom nastupa Zejna Murkić sa pesmom „Jugoslavija“ u prvom polufinalu.

Energija koja podseća na Uraganke

Grupa Harem Girls, kojima se ove godine pridružila Ivana Krunić, donela je snažan i energičan nastup. Pojedini gledaoci ocenili su da podseća na stil grupe Hurricane, koja je već predstavljala Srbiju na Evroviziji.

„Srpski Måneskin“?

Posebnu pažnju privukao je niški metal bend Lavina. Na društvenim mrežama povela se rasprava da njihov vizuelni identitet, šminka i energija podsećaju na italijanski bend Måneskin, pobednike Eurovision Song Contest 2021 sa pesmom „Zitti e buoni“.

Finale Pesma za Evroviziju 2026 zakazano je za 28. februar, kada će publika i žiri odlučiti ko će predstavljati Srbiju na Eurovision Song Contest 2026 u Beču.

