Drugo polufinale festivala Pesma za Evroviziju 2026 donelo je novih sedam finalista, ali i buru reakcija na društvenim mrežama. Док су jedni hvalili energiju i produkciju, drugi su oštro kritikovali pojedine nastupe.

Ivana Stanković žestoko kritikovala PZE

Bivša manekenka Ivana Stanković oglasila se na Instagramu i iznela niz negativnih komentara na račun ovogodišnjih učesnika.

– „Izbor za našeg predstavnika Evrovizije? Sodoma i Gomora. Ono treba zabraniti. Transvestiti, krst koji gori, muškarci koji liče na sve samo ne na muškarce, sektaški kostimi... Sramota za Evroviziju Srbije i RTS. O ‘pesmama’ i neću... Čula sam samo nekoliko finih melodija, čiji izvođači ne izgledaju kao članovi neke sekte“ – napisala je ona.

Ivana Stanković o PZE
Foto: Printscreen/Instagram

Njena objava izazvala je podeljene reakcije – dok su je pojedini podržali, mnogi su ocenili da su komentari uvredljivi i neprimereni.

Nastupi koji su podsetili na druge izvođače

Osim polemike oko estetike i scenskog izraza, gledaoci su primetili i sličnosti sa ranijim evrovizijskim nastupima.

Sajle u dva polufinala

Milica Burazer predstavila se numerom „Svima vama treba mama“, a deo njenog nastupa uključivao je lebdenje na sajli iznad bine.

Milica Burazer na PZE 2026 Foto: Printskrin RTS

Publika je odmah primetila da je sličan efekat viđen i tokom nastupa Zejna Murkić sa pesmom „Jugoslavija“ u prvom polufinalu.

Zejna nastup na PZE Foto: RTS Printscreen

Energija koja podseća na Uraganke

Grupa Harem Girls, kojima se ove godine pridružila Ivana Krunić, donela je snažan i energičan nastup. Pojedini gledaoci ocenili su da podseća na stil grupe Hurricane, koja je već predstavljala Srbiju na Evroviziji.

Harem Girls i Ivana Krunić na PZE 2026 Foto: Printskrin RTS

„Srpski Måneskin“?

Posebnu pažnju privukao je niški metal bend Lavina. Na društvenim mrežama povela se rasprava da njihov vizuelni identitet, šminka i energija podsećaju na italijanski bend Måneskin, pobednike Eurovision Song Contest 2021 sa pesmom „Zitti e buoni“.

Lavina na PZE 2026 Foto: Printskrin RTS

 Finale Pesma za Evroviziju 2026 zakazano je za 28. februar, kada će publika i žiri odlučiti ko će predstavljati Srbiju na Eurovision Song Contest 2026 u Beču.

