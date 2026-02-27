Slušaj vest

Grupa Harem Girls, čija je članica i Ivana Krunić, uspela je da se plasira u finale festivala Pesma za Evroviziju 2026, ali je slavlje u studiju obeležio i neočekivani peh pred kamerama.

Drama do poslednjeg trenutka

Tokom proglašenja finalista, voditeljke Dragana Kosjerina i Kristina Radenković saopštile su da su Harem Girls poslednje ime koje prolazi u završnicu takmičenja.

Neizvesnost je trajala do samog kraja, a kada su čule svoje ime, članice grupe nisu krile emocije. Pojedine su zaplakale od sreće, dok je atmosfera na sceni u sekundi postala euforična.

Pad u naletu emocija

U trenutku slavlja, jedna od članica grupe saplela se i pala nasred bine, baš dok je kamera bila uperena ka njima. Pad nije prošao neprimećeno kod gledalaca kraj malih ekrana.

Kolege koje su stajale u njihovoj blizini odmah su pritrčale da pomognu, a situacija je brzo stavljena pod kontrolu. Srećom, sve se završilo bez ozbiljnijih posledica, a uz osmeh i zagrljaje nastavile su da slave plasman u finale.

Inače, grupa je nakon prolaska u finale ortkrila da planira da ide na ćevape.

Veliko finale Pesma za Evroviziju 2026 na programu je 28. februara, kada će biti odlučeno ko će predstavljati Srbiju na Eurovision Song Contest 2026 u Beču.

