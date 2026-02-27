Slušaj vest

U revijalnom delu takmičenja Pesma za Evroviziju 2026 sinoć je nastupila Nevena Božović. Plavooka pevačica, koju smo upoznali još u takmičenju Prvi glas Srbije, a potom predstavila našu zemlju na Evrovizija sa grupom Moje tri i u solo nastupima, ponovo je privukla pažnju publike.

Anketa Da li pratite Pesmu za Evroviziju? Ne, odavno sam prestao/la da gledam 76.92% Da, jedva čekam 23.08%

Povratak na scenu i porodični život

Nevena je već duže vreme van scene i pojavljuje se sporadično, zbog posvećenosti porodici. Otkad je postala majka, svaki trenutak provodi sa decom. Ipak, sinoć je blistala u izazovnom izdanju – obučena u crno, sa minićem koji je istakao noge, pokazujući da izgleda bolje nego ikada dok je izvodila pesmu "Kruna", sa kojom je predstavljala Srbiju na Evroviziji.

Na bini je Nevena bila u pratnji plesača, dok je njen nastup na PZE 2026 obeležila i ogromna kocka na koju se popela tokom izvođenja pesme.

Balans između karijere i porodice

Nevena je nedavno istakla koliko su ona i suprug posvećeni deci i koliko im svakodnevne obaveze zahtevaju timski rad.

„Posvećeni smo deci maksimalno. Sada kada imam bebu, sve je još izazovnije zbog specifičnosti našeg posla, ali moram da kažem da nam za sada jako lepo ide“, rekla je za Grand.

Posebno je naglasila koliko joj je važan boravak dece na moru:

„Taj balans između privilegije i boravka na moru dva meseca leti mi je jako važan. Znala sam to kao dete i sada to želim svojoj deci, da što više budu na moru dok ne krenu u školu“, poručila je Nevena Božović.

