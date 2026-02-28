Slušaj vest

Večeras se održava finale takmičenja Pesma za Evroviziju u kome će se predstaviti 14 takmičara i boriti se za kartu za Beč gde će braniti boje naše zemlje. Dok Srbija čeka da večeras izabere svog predstavnika za Evroviziju, mi vas podsećamo na drame koje su se odvijale na prethodniku PZE-a - Beoviziji.

Anketa Ko je vaš favorit za pobedu na PZE 2026? Zejna - Jugoslavija 21.62% Brat Pelin - Fräulein 19.25% Jack Lupino - Adrenalin 17.97% Lavina - Kraj mene 15.7% Harem Girls x Ivana Krunić - Bom bom 7.5% Zona - Čairi 4.44% Kosmos trip - Sve je u redu 4.05% Lores - Unseen 2.67% Ana Mašulović - Zavoli me 1.28% Mirna - Omaja 1.28% Yanx - Srušio si sve 1.18% Lu-ka - Veruj 1.09% Iva Grujin - Otkrivam sebe 0.99% GemiNNi - Metar sreće 0.99%

Gotovo da nijedno nacionalno takmičenje za predstavnika na Evroviziji nije prošlo bez njih. Pesma za Evroviziju je naslednik takmičenja "Beovizija" koje smo imali mogućnost da pratimo u različitim formatima od 2003. do 2022. godine. Već prve godine došlo je do pomeranja takmičenja zbog vandrednog stanja prouzrokovanog ubistvom premijera Zorana Đinđića.

Gde ima takmičenja, tu ima i politike, a o tome svedoči i "Beovizija" gde smo imali prilike da gledamo kako politička igra moći utiče na rezultate, pevače, pa i same pesme i promociju umetnika.

Sada pred samo takmičenje vas podsećamo na sve skandale koji su obeležili ovo takmičenje.

Anketa Da li pratite Pesmu za Evroviziju? Ne, odavno sam prestao/la da gledam 78.7% Da, jedva čekam 21.3%

Ana Nikolić, Famingosi i No name

Možda i najveći u istoriji ovog takmičenja desio se 2006. godine. "Beovizija" je te godine održana 10. marta u Sava Centru, a najavila je raspad nekadašnje Srbije i Crne Gore koji se desio već u maju iste godine.

Dve pesme iz Srbije postigle su veliki uspeh te godine. Pesma "Romale, romali" Ane Nikolić i hit "Ludi letnji ples" grupe Flamingosi bile su veoma popularne među srpskom i crnogorskom publikom. Kada je oržano finale 11. marta svi su očekivali da će "Ludi letnji ples" otići u Atinu, a onda je crnogorski žiri promenio sve.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala Ana Nikolić na Beoviziji:

1/14 Vidi galeriju Ana Nikolić takmičila se sa pesmom Romale Romali na Beoviziji 2006. godine Foto: YouTube/Ana Nikolić

Žiri iz Crne Gore tada nije dao nijedan bod ovim dvema pesmama i time je pomerio tas na vagi u korist crnogorskog bojbenda No name, koji je bio treći po glasovima publike. Iako su Marinko Madžgalj, Luis i Ognjen Amidžić imali skoro 4 puta više teleglasova nisu uspeli da izbiju na prvo mesto i pobedu je odneo No name.

Publika nije bila oduševljena ovom odlukom crnogorskog žirija i u Sava centru su iz sveg glasa skandirali "Želimo Flamingose", te su tako No name ispratili sa scene.

Grupa Flamingosi nastupala je 2006. godine na Beoviziji sa pesmom Ludi letnji ples Foto: Printscreen

Ovo je dovelo do razdora i srpski žiri uložio je žalbu na pobedu grupe No name, koja je godinu dana ranije predstavljala tadašnju Srbiju i Crnu Goru i zauzela 7. mesto na Evroviziji. Problem nije rešen do 20. marta, te predstavnik koji bi se takmičio u Atini nije izabran na vreme i država je izbačena iz takmičenja za tu godinu.

Zamalo da ostanemo bez pobede na Evroviziji

Pesma "Molitva" koju je Marija Šerifović izvela 2007. godine, a koja je sada samostalnoj Srbiji donela ubedljivu pobedu na "Evroviziji" zamalo da ostane bez plasmana na to takmičenje.

Glasanjem publike i žirija Marija Šerifović je odnela pobedu na takmičenju, ali petoro takmičara nije bilo zadovoljno tom odlukom. Verovali su da su im glasovi ukradeni.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup Marije Šerifović:

1/6 Vidi galeriju Marija Šerifović - pesma "Molitva" pobedila na takmičenju Evrovizija Foto: printscreen/youtube/ Eurovision Song Contest

Mira Škorić, Amadeus bend, Maja Nikolić, Jelena Kovačević i Aleksandra Perović sazvali su tada konferenciju za štampu i najavili žalbu, dok je Maja Nikolić čak podnela i prijavu Odeljenju za privredni kriminal MUP Republike Srbije i Javnom tužilaštvu. Pitanje nije razrešeno pre Evrovizije, a bez obzira na Marijinu pobedu ovi takmičari su verovali da su ostali uskraćeni.

Maja Nikolić je tada izjavila da treba da se pronađe onaj kome je smetao njihov ulazak u finale, optužila je i „estradnu mafiju“ i navela mogućnost da RTS nije svestan šta se dogodilo.

Maja Nikolić Foto: Antonio Ahel / Ata Images

Par dana nakon tog skandala Javni servis Srbije je tada izdao saopštenje u kojem je odbacio sve navode, koje je ocenio kao oblik pritiska, insistiravši na regularnosti takmičenja i na tome da "neće dozvoliti kompromitovanje festivala", niti će pristati na vašarsku atmosferu.

Kosovo proglašava samostalnost

Ta 2008. godina ostaće upamćena po samoproglašenju nezavisnosti tzv. Kosova. Skupština samopriznate države Kosovo 17. februara je usvojila aklamacijom "Deklaraciju o nezavisnosti Kosova". Za deklaraciju je glasalo svih 109 albanskih poslanika. Nakon toga su usvojili državni grb i zastavu, a Hašim Tači se poslanicima obratio na srpskom jeziku, iako tu nije bilo nijednog jedinog Srbina, rečima:

- Današnji dan označava kraj vladavine Beograda. Danas, istovremeno, označava se novi početak za Kosovo. Danas se donosi odluka o nezavisnosti na osnovu plana Martija Ahtisarija.

"Beovizija" je te godine bila planirana za 19. i 20. februar, ali je politička situacija uticala na odluku da se takmičenje odloži. Radio televizija Srbije je 18. februara oko 18 časova objavila saopštenje prema kojem je festival odložen. Sandra Suša, koja je tada bila glavni i odgovorini urednik zabavnog programa RTS-a tada je rekla da su organizatori festivala odlaganje smatrali "pitanjem nacionalne odgovornosti i i građanskog reda".

Pogledajte u galeriji kako je izgledao nastup Jelene Tomašević na PZE 2026:

1/3 Vidi galeriju Jelena Tomašević na PZE 2026 Foto: Printskrin RTS

Te godine, Beovizija je održana 9. i 10. marta, a Srbiju je na takmičenju predstavljala Jelena Tomašević sa pesmom "Oro". Evrovizija je te godine takođe bila održana u Beogradu, a da smo samo nedelju dana sačekali sa odlukom o tome ko će nas predstavljati bili bismo diskvalifikovani kao 2006. godine, a razlog za to je to što smo morali da prijavimo pesmu do 17. marta.

Na toj "Beoviziji" trebalo je da nastupa i slovenačka pevačica Rebeka Dremelj, ali je ona otkazala svoj nastup nakon demonstracija u Beogradu usled samoproglašenja nezavisnosti tzv. Kosova, nakon kojih je slovenačko Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo svoje državljane da ne putuju u Beograd.

Ana Nikolić tužila RTS i dobila 20.000 evra

"Beovizija" 2009. godine ostaće upamćena po nekoliko skandala, a jedan od njih je da prvi put posle 2006. godine nije pobedio favorit publike. Pesma "Blagoslov za kraj" bila je apsolutni favorit javnog mnjena tog 7. marta 2009. godine, a na takmičenje otišla je pesma "Cipela" Marka Kona, zahvaljujući glasovima žirija.

Marko Kon izvodi pesmu Cipela na Evroviziji Foto: Printscreen YouTube

Ipak "Blagosov za kraj" u izvođenju "OT benda" izazvala je veliki broj pitanja, a jedno od glavnih bilo je "ko je potpisani autor pesme?" Kao autor navodio se izvesni E. Oven, a mnogi su mislili da se iza tog alijasa nalazi hrvatski muzičar Tonči Huljić, za kog su verovali da je iskoristio lažno ime zbog osude koju bi dobio od strane hrvatske publike.

Tonči je te "optužbe" odbacio kao "totalne gluposti" i objasnio da je samo pomogao da se kompozicija odabere i snimi.

Ipak, ni to nije najveći skandal. Počast najvećeg skandala odnela je Ana Nikolić, koja je na takmičenju učestvovala umesto Nataše Bekvalac.

Stan Ane Nikolić od pola miliona evra Foto: Printscreen Instagram

Pevačica je te godine optevala pesmu "Bili smo najlepši", koju je trebalo da izvede Bekvalčeva, a koja je odustala zbog bolesti. Ana nije prošla u finale, kao ni njena koleginica Ivana Selakov, koja je pevala pesmu "Moje odbrane". Svega par dana nakon polufinalne večeri u kojoj su obe pevačice ispale. RTS je saopštio da je došlo do kraja i da su izbrojani samo glasovi koji su stigli u prvih pet minuta teleglasanja, te da su 5 minuta propustili i da su Ana i Ivana trebale da prođu u finale. Pevačicama su ponudili mogućnost da se takmiče u finalu.

Ivana je prihvatila ponudu RTS-a, dok je Ana rešila da se ne takmiči više i umesto toga je tužila RTS, da bi ih 2014. godine dobila na sudu. Ta pobeda donela joj je 20.000 evra.

Pesma "Nova deca" je plagijat?

Sanja Ilić i Balkanika nastupali su 2018. godine na "Beoviziji" sa pesmom "Nova deca" koja je bila ubedljivi favorit, kako među žirijem, tako i publikom. Ipak to se nije dopalo pevačici Maji Nikolić, koja se takmičila sa pesmom "Zemlja čuda".

Foto: Eurovision Song Contest/youtube

Osmo po redu izdanje "Beovizije" koje se održavalo u Sava Centru ostalo je obeleženo pokušajem Maje Nikolić da diskredituje Sašu Ilića i Balkaniku. Ona je tada objavila da je pesma "Naša deca" plagijat, ali je njena optužba ostala samo prazna reč i pesma Saše Ilića je odnela pobedu na našem takmičenju.

Poziv na nasilje nad ženama

Pesma "Svadba velika", koju su izveli Bora Dugić i Balkubano na "Beoviziji" 2020. godine izazvala je pravu buru u domaćoj javnosti. Stihovi te pesme pozivali su na nasilje nad ženama, što je izazvalo veliku zabrinutost i negativnu reakciju publike.

U spornoj pesmi Bore Dugića i Balkubana reč je o muškarcu koji je poneo bombu za slučaj da ga devojka koju prosi odbije, a delovi teksta glase: "poneo sam bombu, poneo sam draga, jer te ludo volim", zatim "ako kažeš ne, razneću ja sve", "čik mi reci ne, eksplodiraće". "Poneo sam bombu, da pokažem svima, ne sme niko drugi, ne sme da te ima", takođe je jedan od delova pesme.

Ženski autonomni centar tada je izdao saopštenje da pesma poziva na nasilje nad ženama, a nakon toga je reagovao RTS:

Foto: Printscreen/ YouTube/ Eurovision Song Contest

- Pesma "Svadba velika", koju izvode Bora Dugić i Balkubano, ostaće u takmičenju ovogodišnje Beovizije. Shvatajući ozbiljnost pogrešne poruke koju bi tekst pesme mogao da pošalje, RTS je u razgovoru i dogovoru sa autorima doneo odluku da će tekst pesme "Svadba velika" biti promenjen. Autori teksta, prizivajući šaljivi ton kompozicije, ipak nisu pronašli adekvatan autorski izraz, te se zbog toga izvinjavaju, naglašavajući da im to nije bila namera. RTS želi da jasno stavi do znanja da čvrsto stoji na strani borbe protiv nasilja nad ženama - poručili su bili sa RTS-a, da bi sada ispravljena verzija ugledala svetlo dana.

Tekst je zaista promenjen, a u novim stihovima mladić umesto bombe nosi burmu i umesto da sve eksplodira, samo srce puca:

“Poneo sam burmu, blistavu i lepu da zaprosim tebe najlepšu na svetu, došao sa kumom došao i sa bratom, da te zaprosim tu pred tvojim tatom, ako kažeš ne ako kažeš ne, srce boleće, ako kažeš da ako kažeš da, svadba velika, poneo sam burmu, dijamant je pravi, kad ga pogledaš vrti se u glavi, tvoje oči plave tvoje usne vrele, da ih poljubim samo to bi htele”.

Dečko takmičara napao novinare

Na "Pesmi za Evroviziju" koje je održano 2023. godine dogodio se skandal koji je izazvao veliku pažnju domaće javnosti. Ekipa koja je pružala podršku pevaču Džipsiju bila je neprijatna prema novinarskim ekipama, a zbog njihovog ponašanja moralo je da reaguje i obezbeđenje.

Foto: Nemanja Nikolić

Članovi Džipsijevog tima, među kojima je bio i njegov dečko, koji je i sam bio vrlo neprijatan, izbačeni su iz bekstejdža, a prilikom izlaska jednom od video-snimatelja udario je kameru.

Video: Viralne izjave Duške Vučinić tokom prenosa Evrovizije