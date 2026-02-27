Slušaj vest

Kebina ćerka, pevačica Nataša Kojić Taša, život gradi u Americi, a prošle godine se vratila u Srbiju kako bi se takmičila na Pesmi za Evroviziju.

Taša ne krije da je fan ovog muzičkog takmičenja i da ga verno prati iako nije uspela da odnese pobedu na istom.

Sinoćnje, drugo polufinalno veče Nataša Kojić je pomno pratila, a onda je otkrila ko joj je favorit.

- Ako LAVINA ne pobedi na PZE 2026, stvarno se samo vrtimo u istom starom s**nju iznova i iznova... Pozdrav za moje Nišlije, iako ovo nije o Nišu, već o kvalitetu ove pesme - tekstu, nastupu, aranžmanu, originalnosti. Nadam se da će RTS da popravi live miks u finalu - napisala je Kebina ćerka.

Pogledajte u galeriji kako je igledao nastup grupe Lavina:

Lavina na PZE 2026 Foto: Printskrin RTS

Podsetimo, grupa "Lavina" se plasirala u finale, a i na kladionicama su među favoritima, trenutno na trećem mestu.

(Kurir.rs/Telegraf)

