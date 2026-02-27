Slušaj vest

Kebina ćerka, pevačica Nataša Kojić Taša, život gradi u Americi, a prošle godine se vratila u Srbiju kako bi se takmičila na Pesmi za Evroviziju.

Taša ne krije da je fan ovog muzičkog takmičenja i da ga verno prati iako nije uspela da odnese pobedu na istom.

Anketa Ko je vaš favorit za pobedu na PZE 2026? Zejna - Jugoslavija 25.45% Brat Pelin - Fräulein 20.07% Lavina - Kraj mene 13.08% Jack Lupino - Adrenalin 10.75% Harem Girls x Ivana Krunić - Bom bom 9.14% Zona - Čairi 4.48% Kosmos trip - Sve je u redu 4.3% Lores - Unseen 3.41% Yanx - Srušio si sve 1.97% Ana Mašulović - Zavoli me 1.79% Mirna - Omaja 1.79% Lu-ka - Veruj 1.43% Iva Grujin - Otkrivam sebe 1.25% GemiNNi - Metar sreće 1.08%

Sinoćnje, drugo polufinalno veče Nataša Kojić je pomno pratila, a onda je otkrila ko joj je favorit.

- Ako LAVINA ne pobedi na PZE 2026, stvarno se samo vrtimo u istom starom s**nju iznova i iznova... Pozdrav za moje Nišlije, iako ovo nije o Nišu, već o kvalitetu ove pesme - tekstu, nastupu, aranžmanu, originalnosti. Nadam se da će RTS da popravi live miks u finalu - napisala je Kebina ćerka.

Pogledajte u galeriji kako je igledao nastup grupe Lavina:

Podsetimo, grupa "Lavina" se plasirala u finale, a i na kladionicama su među favoritima, trenutno na trećem mestu.

(Kurir.rs/Telegraf)

