Procurilo koliko novca od RTS-a dobijaju članovi stručnog žirija na PZE: Iznos će vas iznenaditi
Finale Pesma za Evroviziju 2026 zakazano je za 28. februar, kada će publika i žiri odlučiti ko će predstavljati Srbiju na Evroviziji 2026 u Beču. Do subote je ostalo sasvim malo, a mreže su se usiajle od vatrenih fanova.
Pobednik PZE 2026 će biti izabran po ustaljenom modelu glasanja, gde su glasovi publike i stručnog žirija ravnopravni (50 odsto publika - 50 odsto žiri). Godinama unazad ovo je najneizvesniji momenat budući da se žiri i publika često ne slažu u mišljenjima.
Ko je vaš favorit za pobedu na PZE 2026?
Sa RTS-a su odabrali stučne članove koji će dati svoj sud, a njihova imena biće saopštena nakadno, nakon što se odabere pobednik.
Kako je Telegraf objavio navodno svaki član žirija je za svoj angažman i žiriranje u takmičenju dobio honorar od simboličnih 30.000 dinara.
Favoriti
Prema podacima sajta Eurovision World, koji prati prognoze kladionica i ankete fanova, najveće šanse za pobedu trenutno ima Zejna Murkić.
Pogledajte u galeriji kako je izgledao Zejnin nastup:
Zejna izvodi pesmu „Jugoslavija“, a prolaz u finale obezbedila je još u prvom polufinalu. Kladionice joj daju čak 44 odsto šansi da će predstavljati Srbiju na Eurovision Song Contest 2026 u Beču.
Da li vam se dopao Zejnin nastup na PZE?
Na drugom mestu nalaze se Harem Girls i Ivana Krunić sa numerom „Bom Bom“, dok je treća prema prognozama grupa Lavina sa pesmom „Kraj mene“.
U vrhu liste su i:
Poglefajte u galeriji nastup Harem Girls:
- Zona – „Čairi“ (četvrto mesto)
- Brat Pelin – „Fräulein“ (peto mesto)
Ipak, prema trenutnim procenama, Zejna ima ubedljivu prednost. Međutim, kladionice nikad do sad nisu previdele pobednika.
Video: Zejna dala 10.000 evra na nastup