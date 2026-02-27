Slušaj vest

Finale Pesma za Evroviziju 2026 zakazano je za 28. februar, kada će publika i žiri odlučiti ko će predstavljati Srbiju na Evroviziji 2026 u Beču. Do subote je ostalo sasvim malo, a mreže su se usiajle od vatrenih fanova.

Pobednik PZE 2026 će biti izabran po ustaljenom modelu glasanja, gde su glasovi publike i stručnog žirija ravnopravni (50 odsto publika - 50 odsto žiri). Godinama unazad ovo je najneizvesniji momenat budući da se žiri i publika često ne slažu u mišljenjima.

Sa RTS-a su odabrali stučne članove koji će dati svoj sud, a njihova imena biće saopštena nakadno, nakon što se odabere pobednik.

Kako je Telegraf objavio navodno svaki član žirija je za svoj angažman i žiriranje u takmičenju dobio honorar od simboličnih 30.000 dinara.

Favoriti

Prema podacima sajta Eurovision World, koji prati prognoze kladionica i ankete fanova, najveće šanse za pobedu trenutno ima Zejna Murkić.

Zejna izvodi pesmu „Jugoslavija“, a prolaz u finale obezbedila je još u prvom polufinalu. Kladionice joj daju čak 44 odsto šansi da će predstavljati Srbiju na Eurovision Song Contest 2026 u Beču.

Na drugom mestu nalaze se Harem Girls i Ivana Krunić sa numerom „Bom Bom“, dok je treća prema prognozama grupa Lavina sa pesmom „Kraj mene“.

U vrhu liste su i:

Zona – „Čairi“ (četvrto mesto)

Brat Pelin – „Fräulein“ (peto mesto)

Ipak, prema trenutnim procenama, Zejna ima ubedljivu prednost. Međutim, kladionice nikad do sad nisu previdele pobednika.

