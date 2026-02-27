da li ste spremni

da li ste spremni

Slušaj vest

Radio-televizija Srbije objavila je redosled nastupa takmičara u finalu festivala „Pesma za Evroviziju 2026“.

U velikoj završnici „Pesme za Evroviziju 2026“, koja se održava 28. februara od 21 čas, nastupiće 14 finalista koji su se plasirali u prvoj i drugoj polufinalnoj večeri festivala.

Anketa Da li pratite Pesmu za Evroviziju? Ne, odavno sam prestao/la da gledam 77.38% Da, jedva čekam 22.62%

Redosled nastupa u finalu festivala „Pesma za Evroviziju“ Brat Pelin – Fräulein Lores – Unseen Jack Lupino – Adrenalin Ana Mašulović – Zavoli me Harem Girls x Ivana – Bom Bom Iva Grujin – Otkrivam sebe Kosmos trip – Sve je u redu Zejna – Jugoslavija Geminni – Metar sreće LU-KA – Veruj LAVINA – Kraj mene YANX – Srušio si sve Zona – Čairi MIRNA – OMAJA

Anketa Ko je vaš favorit za pobedu na PZE 2026? Zejna - Jugoslavija 25.35% Brat Pelin - Fräulein 19.76% Lavina - Kraj mene 12.94% Jack Lupino - Adrenalin 11.19% Harem Girls x Ivana Krunić - Bom bom 9.27% Kosmos trip - Sve je u redu 4.55% Zona - Čairi 4.37% Lores - Unseen 3.32% Yanx - Srušio si sve 1.92% Ana Mašulović - Zavoli me 1.75% Mirna - Omaja 1.75% Lu-ka - Veruj 1.4% Iva Grujin - Otkrivam sebe 1.22% GemiNNi - Metar sreće 1.22%

Pobednik festivala predstavljaće ove godine Srbiju na „Pesmi Evrovizije“ koja će se održati u Beču od 12. do 16. maja. Gledaoci i slušaoci RTS-a će moći da prate finale takmičenje „Pesma za Evroviziju“ na programima RTS-a, kao i putem platformi RTS Planeta i RTS Zvuk.

Prenos finala takmičenja biće dostupan na Jutjub kanalima RTS Pesma Evrovizije, ali i zvaničnom kanalu Evrovizije - Eurovision Song Contest, za koji će biti obezbeđen simultani prevodilac na engleski jezik. Najzanimljivije detalje moći ćete da pratite i na sajtu RTS-a.

(Kurir.rs/RTS)

Video: Zona izjava pred nastup na PZE