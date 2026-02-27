Objavljen redosled nastupa u finalu Pesme za Evroviziju 2026: 14 kandidata se bori za prolaz dalje
Radio-televizija Srbije objavila je redosled nastupa takmičara u finalu festivala „Pesma za Evroviziju 2026“.
U velikoj završnici „Pesme za Evroviziju 2026“, koja se održava 28. februara od 21 čas, nastupiće 14 finalista koji su se plasirali u prvoj i drugoj polufinalnoj večeri festivala.
Da li pratite Pesmu za Evroviziju?
Redosled nastupa u finalu festivala „Pesma za Evroviziju“
- Brat Pelin – Fräulein
- Lores – Unseen
- Jack Lupino – Adrenalin
- Ana Mašulović – Zavoli me
- Harem Girls x Ivana – Bom Bom
- Iva Grujin – Otkrivam sebe
- Kosmos trip – Sve je u redu
- Zejna – Jugoslavija
- Geminni – Metar sreće
- LU-KA – Veruj
- LAVINA – Kraj mene
- YANX – Srušio si sve
- Zona – Čairi
- MIRNA – OMAJA
Ko je vaš favorit za pobedu na PZE 2026?
Pobednik festivala predstavljaće ove godine Srbiju na „Pesmi Evrovizije“ koja će se održati u Beču od 12. do 16. maja. Gledaoci i slušaoci RTS-a će moći da prate finale takmičenje „Pesma za Evroviziju“ na programima RTS-a, kao i putem platformi RTS Planeta i RTS Zvuk.
Prenos finala takmičenja biće dostupan na Jutjub kanalima RTS Pesma Evrovizije, ali i zvaničnom kanalu Evrovizije - Eurovision Song Contest, za koji će biti obezbeđen simultani prevodilac na engleski jezik. Najzanimljivije detalje moći ćete da pratite i na sajtu RTS-a.
(Kurir.rs/RTS)
