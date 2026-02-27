Slušaj vest

Radio-televizija Srbije objavila je redosled nastupa takmičara u finalu festivala „Pesma za Evroviziju 2026“.

U velikoj završnici „Pesme za Evroviziju 2026“, koja se održava 28. februara od 21 čas, nastupiće 14 finalista koji su se plasirali u prvoj i drugoj polufinalnoj večeri festivala.

Anketa

Da li pratite Pesmu za Evroviziju?

Redosled nastupa u finalu festivala „Pesma za Evroviziju“

  1. Brat Pelin – Fräulein
  2. Lores – Unseen
  3. Jack Lupino – Adrenalin
  4. Ana Mašulović – Zavoli me
  5. Harem Girls x Ivana – Bom Bom
  6. Iva Grujin – Otkrivam sebe
  7. Kosmos trip – Sve je u redu
  8. Zejna – Jugoslavija
  9. Geminni – Metar sreće
  10. LU-KA – Veruj
  11. LAVINA – Kraj mene
  12. YANX – Srušio si sve
  13. Zona – Čairi
  14. MIRNA – OMAJA
Anketa

Ko je vaš favorit za pobedu na PZE 2026?

Pobednik festivala predstavljaće ove godine Srbiju na „Pesmi Evrovizije“ koja će se održati u Beču od 12. do 16. maja. Gledaoci i slušaoci RTS-a će moći da prate finale takmičenje „Pesma za Evroviziju“ na programima RTS-a, kao i putem platformi RTS Planeta i RTS Zvuk.

Prenos finala takmičenja biće dostupan na Jutjub kanalima RTS Pesma Evrovizije, ali i zvaničnom kanalu Evrovizije - Eurovision Song Contest, za koji će biti obezbeđen simultani prevodilac na engleski jezik. Najzanimljivije detalje moći ćete da pratite i na sajtu RTS-a.

(Kurir.rs/RTS)

Ne propustitePop kulturaProcurilo koliko novca od RTS-a dobijaju članovi stručnog žirija na PZE: Iznos će vas iznenaditi
Screenshot 2026-02-26 233526.png
Pop kultura"Tranvestiti, krst koji gori, sektaški kostimi..." Poznata Srpkinja izvređala PZE, a evo šta se zaista dogodilo na bini
Screenshot 2026-02-26 224849.png
Pop kulturaEvo ko je ubedljivi favorit za pobedu na PZE 2026: Evrovizijske kladionice kažu da je već sada sve jasno
Screenshot 2026-02-26 213022.png
Pop kultura(Anketa) Da li vam se dopadaju nastupi takmičara iz drugog polufinala? Favoriti se plasirali u finale, a ima i iznenađenja
Pop kultura(Anketa) Da li vam se dopadaju nastupi prvih finalista PZE? Visili s plafona, valjali se po sceni i bacali mikrofon pa prošli dalje
pesma za evroviziju.jpg

 Video: Zona izjava pred nastup na PZE

Zona pred nastup na PZE Izvor: Kurir