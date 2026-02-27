Slušaj vest

Supermodel Irina Šajk osvaja scenu Muzičkog festivala u Sanremu 2026. godine serijom potpuno crnih izgleda koje je dizajnirao njen prijatelj Rikardo Tiši, otelotvorujući zavodljivu, smelu i nekonvencionalnu ženstvenost. Dočekana od strane Karla Kontija i Laure Pauzini kao kovoditelja treće večeri, Irina je očarala publiku stilom i samopouzdanjem, takođe izjavljujući svoju ljubav prema Italiji na besprekornom italijanskom jeziku.

Prvi izgled: crna čipka i senzualni providni detalji

Za svoj izlazak na Ariston scenu, Irina je izabrala dugačku crnu čipkanu haljinu sa strateški istaknutim providnim detaljima, rukavice i čarape u boji. Rafiniran i senzualan izgled, upotpunjen blistavim osmehom koji otkriva najpopularniji detalj lepote: veštački kamen postavljen između gornjih sekutića.

Drugi izgled: kombinezon na goloj koži

Druga odeća, takođe dizajnirana od strane Rikarda Tišija, još je nekonvencionalnija: crni kombinezon nošen na goloj koži, uparen sa šeširom sa perjem. Efekat je smeo, teatralan, ali sofisticiran. Dijamant na njenim zubima nastavlja da hvata svetlost, postajući potpis njenog izgleda lepote.

Pogledajte njena tri izdanja u galeriji:

Treći izgled: šljokice i raznobojno iznenađenje

Za svoju treću promenu, Irina se odlučuje za crnu haljinu sa šljokicama i dubokim dekolteom. Svetle boje proviruju kroz nabore suknje, hromatsko iznenađenje koje razbija potpuno crni izgled i dodaje dinamiku silueti.

Četvrti izgled: otvorena leđa i zlatni detalji

Konačna odeća se igra kontrastima: crna haljina sa visokim dekolteom i potpuno otvorenim leđima, ukrašena zlatnim metalnim detaljima na struku i rukavima. Elegantan, ali upečatljiv izbor, koji potvrđuje dosledan stilski ton večeri.

