Elizabet Tejlorse smatra jednom od najvećih filmskih diva svih vremena, čiji je život, ispunjen ljubavima, zdravstvenim dramama i neobičnim prijateljstvima, a celi njen život je, čini se, bio zanimljiviji od filmova u kojima je igrala.

Svima je dobro poznato da se udavala osam puta, a čak dva puta za kolegu Ričarda Bartona, ali malo ko znada je imala više od 10 ozbiljnih operacija, uključujući operacije srca i grudi, zbog teških zdravstvenih problema. Jedna od najneobičnijih priča o životu Elizabet Tejlor svakako je prijateljstvo sa Majklom Džeksonom

Kako je sve počelo?

Njihovo prijateljstvo počelo je 1980‑ih, na veoma neobičan način - glumica je otišla na koncert Majkla Džeksona, ali ga ubrzo i napustila jer ga nije dobro videla ni čula nastup.

Majkl je bio toliko zabrinut što je slavna glumica rešila da napusti salu, da ju je zvao, gotovo u suzama i počeo da se izvinjava. Majkl je mislio da joj se nije dopao koncert, nakon čega su tri sata proveli na telefonu. Tako je počelo prijateljstvo o kojem su tih godina brujali svi mediji.

Džekson i Tejlorova su se zbližili jer su oboje imali mnogo toga zajedničkog - oboje su počeli karijere veoma mladi, a glumica je jednom prilikom otkrila da su često razgovarali o tome kako su se osećali usamljeno i izolovano.

Elizabet Tejlor je javno rekla da je volela Džeksona "celom dušom" i da je to "najčistija, najdarežljivija ljubav koju je ikada poznavala". Rekla je da su se igrali kao deca i smejali se dok su gledali Diznijeve crtaće.

Majkl Džekson, Elizabet Tejlor Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Poklonila mu slona

Glumica je Majklu Džeksonu jednom prilikom poklonila slona po imenu Džipsi, jer je znala da obožava životinje i želela je da ga oraspoloži, a Majkl je bio gost na njenom venčanju koje je organizovano na njegovom imanju i čak učestvovao u troškovima slavlja.

