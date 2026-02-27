Slušaj vest

Čuvenom glumcu sinoć je uručena počasna nagrada Cezar na 51. ceremoniji dodele ovih prestižnih priznanja u Parizu. Francuski Oskar pripao mu je za izuzetan doprinos svetskoj kinematografiji. Džim Keri (64), koji se izuzetno retko pojavljuje u javnosti, pridružio se grupi laureata kojoj pripadaju Kejt Blančet, Džulija Roberts i Kristofer Nolan, između ostalih.

Tokom emotivnog govora na francuskom jeziku, Džim Keri se sinoć osvrnuo na svoje francusko poreklo i pričao o čukundedi koji je emigrirao iz Sent Maloa u Kanadu.

Za oko je mnogima zapalo i lice slavnog komičara, pa komentarišu da se prilično promenio od novembra prošle godine, kada se pojavio na 40. godišnjoj ceremoniji Kuće slavnih rokenrola u Los Anđelesu.

Keri je 2022. saopštio da se povlači iz glume, pa se 2024. vratio svojoj profesiji, ističući da odluka o povlačenju nije bila konačan oproštaj, već odraz potrebe da odmori od slave.

Vratio se iz penzije krajem 2024. godine, ulogom doktora Robotnika u filmu "Sonic the Hedgehog 3". Kako je tada rekao, prekinuo je odmor jer je "nakupovao mnogo stvari i iskreno mu treba novac", da bi kasnije napomenuo da je presudila dobra ideja i ekipa sa kojom je sarađivao.

U pregovorima je za glavnu ulogu u igranoj verziji crtanog filma "The Jetsons" u produkciji Warner Bros kompanije.

Bila je javno ispraćena proslava Kerijevog 62. rođendana, kada se našao u društvu Adama Sandlera i Džimija Felona. A kada je 2024. objavljeno da se vraća filmu, oglasila se majka njegove bivše verenice Katrione Vajt. Bridžit Svitmen krivi glumca za smrt svoje ćerke, a tragediji je prethodila prilično burna veza.

Bridžit Svitmen prezire glumca koji je nekada bio najplaćeniji u Holivudu. "Nemam ništa dobro da kažem o njemu, ne želim ni ime da mu izgovorim. Srce mi je i dalje slomljeno zbog Katrione. Čula sam šta je rekao o novcu i nije me briga. Ako je švorc, nije me briga. Nikada nisam razgovarala sa njim niti to želim. Nakon Katrionine smrti usledile su najgore godine".

Majci Katrione Vajt dijagnostikovan je rak, i njen muž je preminuo od kancera. Pre četiri godine vratila se u Irsku.

Katriona je bila šminkerka slavnih ličnosti. Bila je tri godine u vezi sa Džimom Kerijem, pre nego što je 2015. oduzela sebi život. Vezu su počeli 2012. kada je ona imala 27, a on 50 godina. Umrla je nakon što se predozirala koktelom tableta koje se uzimaju na recept, u svom domu u Los Anđelesu.

Nakon Katrionine smrti počeo je sukob glumca i njene porodice iz Irske koja ga je optuživala da ju je upoznao sa razvratnim stilom života, da joj je preneo polno prenosivu bolest i da je zbog njega počela da se drogira.

Džim Keri se nakon te tragedije povukao sa javne scene - pojavljivao se jedino na malim ekranima. Bio je na sahrani Katrione Vajt, koja je sahranjena pored svog oca, koji je 2012. izgubio bitku sa rakom mozga.

"Ti si kriv za njenu smrt"

Usledio je sudski spor između glumca i Katrioninog otuđenog supruga, snimatelja Majkla Brutona, koji ga je optužio da je odgovoran za njenu smrt.

Godinu dana nakon što je Vajt preminula, njena porodica tužila je glumca zbog zloupotrebe "bogatstva i statusa slavne osobe". Tvrdili su da je Keri ilegalno nabavio lekove na recept koji su doveli do smrti. Optužili su ga i da je Katrioni doneo duševnu bol što je dovelo do samoubistva.

"Uništio si me, a dala sam ti sve"

Isplivale su u javnost Katrionine beleške u kojima je tvrdila da ju je glumac uveo u razvratni život pun seksa i droga i "zarazio" je herpesom.

Dve godine pre smrti napisala je: "Učinio si dobre stvari za mene, ali to što sam bila sa tobom slomilo me je kao osobu. Obećao si mi Džekila, a dobila sam Hajda. Zato što te volim, izdržala bih Hajda celu godinu i učinila bih sve što si želeo da bih bila sa Džekilom. Ali ti si me odbacio kada si uzeo sve vredno od mene".

Pisala mu je o bolesti koju joj je preneo i o sramoti koju je osećala. "Pre tebe možda nisam imala mnogo, ali imala sam poštovanja, bila sam srećna osoba. Volela sam život, bila samouverena, osećala sam se dobro u svojoj koži i bila ponosna na većinu odluka koje sam donosila, upoznala sam tebe

Odgovorio joj je: "Ne želim više da razgovaram, gotovo, previše dramiš".

Džim Keri je na tužbu njene porodice odgovorio kontratužbom, rekao je da je Katrioni platio koliko mu je tražila zbog bolesti, pa je od njene majke i zakonitog muža zahevao tri puta više para od prvobitne nagodbe.

Pričao je da je Vajt bila "lepa, ali nezrela i emocionalno oštećena žena", kao i da je njen advokat hteo da iskoristi njihovu toplu i uzbudljivu vezu zbog novca. Govorio je i da mu je pretila da će javno pričati kako ju je zarazio iako to nije bilo tačno. Njegov advokat tvrdio je da je koristila test svoje prijateljice da bi dokazala laž.

Oproštajno pismo za Džima Kerija

Veza glumca i Vajt bila je više nego turbulentna. Nakon raskida su se pomirili i ona se preselila kod njega.

Kako je rekao, uzrujala se zbog ugovora o tajnosti koji joj je tražio da potpiše, a bila je srerćna do svog 30. rođendana (14. septembar). Uzrujala ju je i poruka njene majke preko Fejsbuka u kojoj je poručila da je bezvredna i da nikada neće bilo šta postići, tvrdio je i napomenuo da ju je to i saznanje da ga je ucenjivala dovelo do suicida.

Vajt je napisala nekoliko oproštajnih pisama. "Volim Džima i žao mi je što sam unela nemir u njegov život".

Katrionu su u stanu pronašli prijatelji nakon što im je treća osoba rekla da je raskinula vezu sa Džimom Kerijem, piše Daily Mail.

(Kurir.rs/ Daily Mail)