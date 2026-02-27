Slušaj vest

Legendarni pevač Nil Sedaka preminuo je u 86. godini života.

Najpoznatiji su mu bili hitovi "Breaking Up Is Hard to Do" i "Laughter in the Rain".

Zvezda, koja je stekla svetsku slavu 1960-ih, prevezena je u bolnicu u Los Anđelesu , a izvori su napomenuli da se "nije osećao dobro u petak ujutro i da je prevezen kolima hitne pomoći", prema TMZ-u .

Porodica pevača je u saopštenju izjavila:

- Naša porodica je skrhana iznenadnom smrću našeg voljenog supruga, oca i dede, Nila Sedake. Prava rokenrol legenda, inspiracija milionima, ali najvažnije, barem onima od nas koji su imali sreću da ga poznaju, neverovatno ljudsko biće koje će nam mnogo nedostajati.