Slušaj vest

Legendarni pevač Nil Sedaka preminuo je u 86. godini života.

Najpoznatiji su mu bili hitovi "Breaking Up Is Hard to Do" i "Laughter in the Rain".

Zvezda, koja je stekla svetsku slavu 1960-ih, prevezena je u bolnicu u Los Anđelesu , a izvori su napomenuli da se "nije osećao dobro u petak ujutro i da je prevezen kolima hitne pomoći", prema TMZ-u .

Porodica pevača je u saopštenju izjavila:

- Naša porodica je skrhana iznenadnom smrću našeg voljenog supruga, oca i dede, Nila Sedake. Prava rokenrol legenda, inspiracija milionima, ali najvažnije, barem onima od nas koji su imali sreću da ga poznaju, neverovatno ljudsko biće koje će nam mnogo nedostajati.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustitePop kultura"Alahu, daj mi snage" Otkriven uzrok smrti sina poznatog repera, evo šta je pronađeno u krvi
Lil Džon, Nikol Smit i njihov sin Nejtan Smit
Pop kulturaPevač sve šokirao izjavom o bombardovanju Srbije: Bio je vojnik na Kosovu i Metohiji, a onda je snimio hit koji zna ceo svet
Džejms Blant
Pop kultura"Ovo će mi izazvati noćne more" Širi se lažna fotografija čuvenih bliznakinja nastala veštačkom inteligencijom i svi su zgroženi
Meri Kejt Olsen i Ešli Olsen
Pop kulturaOtišla sa koncerta Majkla Džeksona, a onda mu kupila slona: Hit priča o neobičnom prijateljstvu Elizabet Tejlor
Majkl Džekson, Elizabet Tejlor