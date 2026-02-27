Pop kultura
Umro Nil Sedaka: Čuveni pevač preminuo u 86. godini
Slušaj vest
Legendarni pevač Nil Sedaka preminuo je u 86. godini života.
Najpoznatiji su mu bili hitovi "Breaking Up Is Hard to Do" i "Laughter in the Rain".
Zvezda, koja je stekla svetsku slavu 1960-ih, prevezena je u bolnicu u Los Anđelesu , a izvori su napomenuli da se "nije osećao dobro u petak ujutro i da je prevezen kolima hitne pomoći", prema TMZ-u .
Porodica pevača je u saopštenju izjavila:
- Naša porodica je skrhana iznenadnom smrću našeg voljenog supruga, oca i dede, Nila Sedake. Prava rokenrol legenda, inspiracija milionima, ali najvažnije, barem onima od nas koji su imali sreću da ga poznaju, neverovatno ljudsko biće koje će nam mnogo nedostajati.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši