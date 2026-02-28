Slušaj vest

Finalno veče popularnog festivala Pesma za Evroviziju 2026, održava se večeras, a kladionice i strani evrovizijski portali već iznose svoje prognoze - a jedno ime se jasno izdvaja na vrhu liste.

Zejna favorit kladionica

Prema podacima sajta Eurovision World, koji prati prognoze kladionica i ankete fanova, najveće šanse za pobedu trenutno ima Zejna Murkić.

Zejna izvodi pesmu "Jugoslavija", a prolaz u finale obezbedila je još u prvom polufinalu. Kladionice joj daju čak 58.82% odsto šansi da će predstavljati Srbiju na Eurovision Song Contest 2026 u Beču.

Pogledajte u galeriji fotografije sa njenog nastupa:

Zejna nastup na PZE Foto: RTS Printscreen

Ko joj "diše za vratom"?

Za razliku od prethodnih dana, kada su se prema kladionicama na drugom mestu našle Harem Girls i Ivana Krunić sa numerom "Bom Bom", sada se na toj poziciji nalazi LAVINA sa numerom "Kraj mene" i ima 41.67% šansi za pobedu. 

Pogledajte u galeriji fotografije sa njenog nastupa:

Lavina na PZE 2026 Foto: Printskrin RTS

Odmah za njom, na trećoj poziciji, nalazi se takmičarka Zona sa numerom "Čairi", a kako kladionice prognoziraju šanse za pobedu su 22.22%.

Pogledajte u galeriji fotografije sa njenog nastupa: 

Zona na PZE 2026 Foto: Printskrin RTS

Sa drugog na četvrto mesto došle su Harem Girls, a trenutne prognoze za pobedu su im 20.00%. Odmah za njima, na petom mestu, nalazi se Brat Pelin sa 16.67%.

"Uložila sam 10.000 evra u nastup"

Pevačica je otkrila da je u ovogodišnji nastup uložila značajna sredstva i da je spremna da konačno odnese pobedu.

– Oko 10.000 evra me je koštalo. Svi smo mi ljudi, kad nemamo – pozajmljujemo se. Ove godine sam imala podršku od Svetske romske organizacije, jer zajedno radimo mnogo projekata. Nikada ne treba biti alav, već uzimati koliko ti treba. Najskuplji je bio tehnički momenat – izjavila je Zejna.

Dodala je i da već ima jasnu viziju kako bi unapredila nastup ukoliko bi pobedila i nastupila na velikoj evrovizijskoj sceni.

Zejna Murkić na PZE 2026
Zejna Murkić na PZE 2026 Foto: RTS Printscreen

– Imam viziju šta bih promenila u nastupu ukoliko bih pobedila i otišla na Evroviziju. Jako me raduje što sam na mrežama favorit. Nikada nisam imala ovoliku podršku – poručila je.

Inače, kladionice do sada nikada nisu pogodile pobednika.

Kako se bira pobednik na PZE?

Pobednik će biti izabran po ustaljenom modelu glasanja, gde su glasovi publike i stručnog žirija ravnopravni (50 odsto publika - 50 odsto žiri). Onoga ko trijumfuje očekuje nastup na "Evroviziji", koja će biti održana 12, 14. i 16. maja u Beču.

