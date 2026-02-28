Slušaj vest

Ako ste jutros preskočili prvu kafu (ili bar onaj deo gde svi pričaju samo o PZE-u), ne brinite – ovde su sve informacije koje su vam potrebne. Da ne biste samo klimali glavom dok ekipa večeras raspravlja o vokalima i scenskim nastupima, evo brzog preseka stanja.

Ovo je sve što treba da znate da biste večeras bili glavni „stručnjak” u društvu:

Glavna “drama”: Zejna vs. Lavina Zejna: Sa pesmom „Jugoslavija” ona je trenutno prvi favorit. Svi tipuju na nju jer taj naslov i njena energija „rade” na prvu loptu. Nostalgija je moćna stvar, a Zejna je donosi u modernom pakovanju. Lavina: Niški sastav Lavina je definitivno najveće iznenađenje. Njihov progresivni metal zvuk i besprekorna produkcija pozicionirali su ih kao najozbiljnije izazivače. Ako publika i žiri odluče da je vreme za nešto potpuno drugačije i čvršće, ovi momci su prvi u redu za pobedu.

Ako volite dobar obrt u finalu, obratite pažnju na ove kvote:

Zona: „Čairi” su favorit onih koji traže nešto autentično, a opet svetski producirano. Harem Girls x Ivana: „Bom Bom” je čisti vizuelni adrenalin. Kvota 5 znači da su ozbiljni kandidati za vrh tabele.

Wildcards: Za one koji vole rizik Oni nisu favoriti na papiru, ali su favoriti društvenih mreža:

Brat Pelin: „Fräulein” je onaj tip pesme koji vam uđe u uši posle prvog slušanja. Lores i Mirna: Solidne pozicije za pesme koje bi mogle da „eksplodiraju” nakon live nastupa.

Outsideri ili skriveni dragulji? Sve sa kvotom preko 20 (Yanx, Iva Grujin, Jack Lupino) spada u domen „statističkog čuda”, ali istorija Evrovizije nas je naučila da tri minuta na sceni menjaju sve. Poseban pomen ide za Geminni (70) – kvota je velika, ali je „Metar sreće” možda baš onaj dark horse kojeg niko nije očekivao.

Kladionica Meridianbet, i ove večeri, spremila je najbolje kvote, a stvari stoje ovako:

Foto: Promo

Kladite se na svog favorita i podržite ga, a uz to – ukoliko nemate nalog, registrujte se OVDEi preuzmite fantastičan BONUS DOBRODOŠLICE od 26.000 RSD!

Šta vi kažete – da li bukmejkeri greše ove godine?