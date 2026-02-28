Slušaj vest

Uoči velikog finala popularnog takmičenja "Pesma za Evroviziju" u Beograd je stigao jedan od favorita ovogodišnje "Evrovizije" u Beču - Akylas.

Akylas, harizmatični pobednik festivala "Sing for Greece", biće specijalni gost u revijalnom delu PZE 2026, koji će se emitovati večeras od 21.00 čas na RTS 1. Tim povodom, Akylas je za Kurir otkrio kako je izgledao njegov put do plasmana na Evroviziju, kao i kakve su mu impresije o Beogradu, Srbiji i finalistima PZE 2026.

"Imam favorita"

"Ovo je moj prvi put u Srbiji. Još uvek nisam imao vremena da razgledam grad, ali jedva čekam da ga malo istražim. Osećam se kao da smo komšije, da imamo istu energiju i mentalitet, imam utisak da mi je ovde sve poznato. Spavao sam samo dva sata, imali smo dosta posla. Rakiju još uvek nisam probao, još uvek je jutro, ali obećavam da ću je probati večeras. Preslušao sam pesme finalista Pesme za Evroviziju i izvedbe su odlične. Naravno, imam i favorite, ali smatram da ne bi bilo ok da to sada kažem. Veoma sam uzbuđen da saznam ko će predstavljati Srbiju i nastupati sa mnom na Evroviziji u Beču. Srbiji želim mnogo sreće," istakao je Akylas pa se osvrnuo i na svoj plasman na Evroviziju.

"Čast je predstavljati svoju zemlju"

"Što se tiče mog plasiranja na Evroviziju, nisam očekivao toliko ljubavi i podrške, time sam iskreno prijatno iznenađen. Znao sam da imam dobru pesmu, ali nisam bio siguran da će publika prepoznati vibraciju i priču iza nje. Ali srećom, ljudi su zaista prepoznali pesmu i pružili mi mnogo ljubavi i podrške. Kada je pušten tizer od 15 sekundi, tu sam prvi put osetio taj nalet pozitivne energije od strane publike. Tad sam prvi put pomislio da mogu biti taj koji će predstavljati moju zemlju, ali oko toga niikada ne možeš biti siguran pa sam ipak bio malo nervozan. Kada sam čuo da su mene odabrali za predstavnika, bio sam u šoku. Iskreno, plakao sam. Nakon puštenog tizera znao sam da će publika glasati za mene, ali nisam bio siguran da će i žiri. Dosta takvih komentara sam pročitao na mrežama, tako da sam zaista bio iznenađen. Ali sada sam ovde i presrećan sam. Zaista je velika čast predstavljati svoju zemlju, svoj narod. Osećam se blagosloveno," kaže Akylas i objašnjava o čemu govori njegova numera.

"Moja pesma govori o preterivanju i pohlepi. O tome kako čovek uvek želi više i kako nije zadovoljan ni sa čim. Kako pesma teče predstavljeno je da iz strofe u strofu želim što više. Na kraju pesme objašnjeno je zašto čovek ima sve te potrebe i odakle dolaze - potiču još iz detinjstva. Govori o svim stvarima koje čovek nije iskusio kao dete, a želeo ih je. Priča je lična, posvećena je mojoj mami koja me je prva zagrlila posle nastupa. Nisam mogao da verujem da plačem pred celom nacijom. Ali momenat je bio pravi, iskren. Ukratko, pesma je za sve one koji kao deca nisu imali mnogo, ali i roditelje koji su žrtvovali sve što su mogli da bi obezbedili svojoj deci maksimum. Moja majka je zaista uradila sve što je mogla za mene," ponosno je rekao.

"Molitva mi je omiljena pesma"

Akylas, predstavnik Grčke na Evroviziji, gost iznenađenja na PZE 2026 Foto: Universal music

Kako je i sam potvrdio, Akylas se mimo muzike, bavi i influensom. Na TikToku ima dosta pratilaca, ali jek njegove popularnosti došao je nakon plasmana na Evroviziju 2026.

"Nisam bio toliko poznat kao što sam sada uoči Evrovizije. Naravno, TikTok mi je pomogao jer je to platforma koja ljudima i umetnicima daje šansu da na neki lakši način predstave svoju muziku i rad. Sve što treba jeste da okačite pesmu kada je završite i možete postati poznati preko noći. Smatram da je to zaista veoma dobro jer ljudi koji žele da se izraze kroz muziku mogu jednostavno samo da okače video na TikTok," kaže Akylas i otkriva koja srpska evrovizijska pesma mu je omiljena.

"Omiljena srpska evrovizijska pesma mi je "Molitva" Marije Šerifović. To je bila pesma koju sam zaista osetio iako nisam razumeo o čemu govori. Marijin glas i performans je bio zaista dirljiv. Naravno, ima još umetnika iz Srbije koje poštujem ali Marija je bila prva koju sam zapazio," zaključio je Akylas za Kurir.

Večeras finale PZE

Podsetimo, finalno veče "Pesme za Evroviziju" održaće se večeras od 21h na RTS 1 kada će konačno biti izglasan predstavnik Srbije na Evroviziji u Beču. Pobednik će biti izabran po ustaljenom modelu glasanja, gde su glasovi publike i stručnog žirija ravnopravni (50 odsto publika - 50 odsto žiri).

