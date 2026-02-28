Slušaj vest

Lorajn Bejli, bivša voditeljka emisije "Ple Skul" i zvezda dugogodišnje sapunice "Sallivenovi", preminula je u 89. godini.

"Godinama imala loše zdravstveno stanje i preminula je u staračkom domu u Sidneju u subotu ujutru. Imala blistavu 62-godišnju karijeru na sceni i ekranu, sve do penzionisanja pre deset godina," saopštila je njena porodica novinaru iz sveta zabave Krejgu Benetu.

Poznato lice na australijskoj televiziji

Godine 1966, Bejli je postala jedna od originalnih voditeljki emisije "Ple Skul", ulogu koju je morala da napusti kada je zamoljena da se pridruži seriji "Sallivenovi". Bila je poznata po ulozi Grejs u toj seriji tokom sedamdesetih godina, dugotrajnoj ratnoj drami koja se emitovala od 1976. do 1983. godine.

Nakon odlaska iz "Sallivenovih", Bejli je prihvatila ulogu u seriji "Karsons Lo", koja je napisana posebno za nju, gde je igrala advokaticu Dženifer Karson. Govoreći za "TV Tonight", opisala je zahtevne sudske govore kao "pakleno teške za izvođenje".

"Bilo je napisano za mene. Bila sam veoma počastvovana. Zaista sam uživala u tome. Mnogi sudski slučajevi bili su paralela sa događajima u društvu," rekla je glumica tada.

Karijera i nagrade

Bejli je osvojila Srebrne Loži nagrade za najpopularniju glumicu i za "Sallivenove" i za "Karsons Lo". Takođe je igrala uz holivudsku ikonu Kirka Daglasa u filmu " The Man From Snowy River" i imala je ulogu u filmu iz 1975. godine "Ride a Wild Pony", zajedno sa Džonom Melijonom.

Na pozorišnoj sceni nastupala je u predstavama od "Smrt trgovačkog putnika", "Traveling North" do "Zvuk muzike", koji je obeležio njen poslednji pozorišni nastup 2016. godine. Bejli je bila jedna od osnivača čuvenog sidnejskog pozorišta "Ensemble theatre" pedesetih godina i započela je svoju izvođačku karijeru svirajući klasični klavir na sidnejskoj radio-stanici "2UE".

