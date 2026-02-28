Slušaj vest

Zaboravite tabloidne zvezde poput Anđeline Džoli ili Dženifer Aniston. Ako tražite najbogatiju glumicu na planeti, nećete je naći na naslovnoj strani People magazina svake nedelje. Umesto toga, naći ćete je u vlasničkoj loži NBA stadiona.

Džejmi Gerc, lice sinonim za nostalgiju 80-ih i 90-ih, tiho je nagomilala bogatstvo koje nadmašuje gotovo svaku A-listu holivudsku zvezdu. Sa neto vrednošću većom od 3 milijarde dolara, njen put od mirnog predgrađa u Ilinoisu do visina finansijske elite je prava majstorska lekcija o igranju dugoročne igre.

Detinjstvo

Mnogo pre nego što je postala poznato ime, Džejmi je bila samo devojčica iz Glenvija u Ilinoisu. Njen odgoj bio je tipičan američki srednji zapad, prizemljen, praktičan i usmeren oko oca, lokalnog građevinskog izvođača radova. Nije bilo crvenih tepiha u dvorištu, samo stabilna radna etika koju je nasledila od oca.

"Sa 16 sam zarađivala više od oca"

Njen ulazak u Holivud nije bio planirani uspon - bio je slučajnost. Izvučena iz anonimnosti tokom nacionalne potrage za talentima, tinejdžerka Džejmi je odjednom zamenila hodnike srednje škole filmskim setovima. Gotovo preko noći, porodična dinamika se promenila.

- Sa 16 godina sam već zarađivala više od svog oca - rekla je jednom.

Za dete odgajano u tradicionalnim vrednostima, takav finansijski preokret je bio šokantan. To ju je rano naučilo da novac nije samo za trošenje, već za autonomiju. Videla je iz prve ruke da finansijski uspeh pruža štit, omogućavajući joj da se kreće kroz notorijetno nestabilnu industriju na sopstvenim uslovima.

Džejmi Gerc, najbogatija glumica na svetu Foto: Scott Moore / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nije htela da bude slavna

Ako ste odrastali 80-ih, znate Džejmi Gerc. Bila je eterična "Zvezda" u klasičnom vampirskom filmu "The Lost Boys". Pojavila se čak i u legendarnim TV emisijama, od Seinfelda do Modern Family. Ali dok su njene kolege jurile svaki blic paparaca, Džejmi je uradila nešto radikalno: povukla se.

Savladala je umetnost kako da bude "radna glumica", a da ne postane "celebrity". Prioritet je dala stabilnom, privatnom životu umesto iscrpljujućeg ciklusa holivudske drame. Odbijajući da industrija proguta njen identitet, zaštitila je svoju najvredniju imovinu stabilnost.

Najzanimljivije poglavlje Džejminog života počelo je 1989. kada se udala za Tonija Reslera. Danas je Resler titan finansijskog sveta, ali tada? Bio je samo momak sa vizijom i mnogo manje novca od svoje supruge. U gradu opsednutom "udajom naviše", Džejmi je okrenula scenario. Ona je bila ta sa uspostavljenom karijerom i bankovnim računom koji je tome odgovarao. Veoma je zaštitnički nastrojena prema ovom delu njihove priče i često podseća ljude da nije bila neka zvezdica u potrazi za brzim novcem.

Džejmi Gerc, najbogatija glumica na svetu Foto: Miramax Films / Entertainment Pictures / Profimedia

- Svi pretpostavljaju da sam se udala za bogatog tipa. Ali kada smo se upoznali, ja sam bila hranitelj porodice. Ja sam platila našu prvu kuću. Ja sam platila naš prvi odmor - rekla je.

Nije se udala za mogula - udala se za partnera. Zajedno su iskoristili njene rane zarade i njegov rastući finansijski genij da izgrade carstvo.

Vlasnici NBA tima

Danas nisu samo bogati, oni su "vlasnici NBA tima" bogati.

Priča Džejmi Gerc nije samo o glumi - radi se o slobodi koja dolazi iz pametnih izbora. Iskoristila je svoj holivudski talenat da otvori vrata, ali je iskoristila svoj srednjezapadnjački pragmatizam da izgradi kuću. Dokazuje da najbogatija osoba u prostoriji nije uvek ona koja najglasnije viče, ponekad je to ona koja je tiho kupila zgradu dok su svi ostali bili zauzeti gledanjem u zvezde.

(Kurir.rs/Telegraf)

