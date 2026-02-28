Slušaj vest

Zvižduci i negodovanje u publici obeležili su odavanje počasti preminuloj glumici Brižit Bardo na dodeli filmskih nagrada César. Popularni "francuski Oskar" dodeljen je sinoć, a Bardo, koja je preminula u decembru, ostala je upamćena kao jedna od najvećih francuskih glumica. Ipak, zbog njenih političkih stavova, deo publike nije bio zadovoljan što joj se odaje priznanje, piše Daily Mail.

Korisnici društvene mreže X naveli su da se tokom ceremonije jasno moglo čuti zviždanje kada je pomenuto ime slavne glumice. Filmska ikona i seks-simbol šezdesetih godina preminula je u 91. godini, a u njenu čast prikazan je video koji prikazuje njen veliki doprinos filmskoj industriji.

Karijera

Brižit Bardo je međunarodnu slavu stekla ulogom u filmu "I Bog stvori ženu" iz 1956. godine, koji je režirao njen prvi suprug Roger Vadim. Iako je njen privatni život bio buran i obeležen brojnim vezama i brakovima, najveće kontroverze izazvala je svojim političkim stavovima.

Nakon povlačenja iz glume 1973. godine, posvetila se borbi za prava životinja. Međutim, kasnije je zauzela ekstremnije političke stavove kao pristalica krajnje desnice i podržavala kandidate Nacionalnog fronta. Javnost su posebno uznemirile njene izjave protiv imigracije i "islamizacije" Francuske, kao i kontroverzni komentari o muslimanima, Jevrejima, homoseksualcima i drugim grupama.

Zbog toga je pevačica Čapel Roan odustala od planirane počasti Bardo nakon njene smrti, navodeći da nije bila upoznata sa njenim političkim stavovima.

U galeriji pogledajte fotografije Brižit Bardo:

1/14 Vidi galeriju Brižit Bardo Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia, Sport Films / Christophel Collection / Profimedia, HA / Hollywood Archive / Profimedia

"S*anje, nisam znala za sve te lude stvari koje je gospođa Bardo podržavala. Ne odobravam to. Veoma je razočaravajuće“, napisala je tada na Instagramu.

Počast kroz najpoznatije filmske scene

Počast Bardo na ceremoniji u Parizu uključivala je montažu njenih najpoznatijih filmskih scena. Iako je deo publike aplaudirao, mnogi su na društvenim mrežama istakli da su se jasno čuli zvižduci, a neki su tvrdili da je jedan posetilac uzviknuo reč "rasista".

"Tokom odavanja počasti velikoj Brižit Bardo na #CeremonieDesCesars, glasno su je izviždali, a reč "rasista" odjekivala je dvoranom. Jadni ste, muka mi je od vas“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Svim gadovima koji su zviždali u čast Brižit Bardo na ceremoniji #cesar2026 - ona će ostati legenda, dok ćete vi ostati beznačajni."

Bardot je ranije više puta kažnjavana novčano i bila primorana da se javno izvinjava zbog svojih izjava. Njene kontroverzne poruke često su bile usmerene protiv muslimana i Jevreja, a u jednoj knjizi homoseksualce je opisala kao "sajamske nakaze", zbog čega je bila optuživana za rasizam i homofobiju.

(Kurir.rs/Telegraf)

Pogledajte video: Čuvena holivudska glumica posetila Zlatibor