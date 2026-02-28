Harem Girls i Ivana Krunić na traktorima krenule na PZE

Večeras se održava veliko finale "Pesme za Evroviziju", a dok publika odbrojava sate do početka spektakla, članice grupe Harem Girls x Ivana Krunić već su simbolično krenule put RTS-a i to, ni manje ni više, nego na traktorima.

Na njihovom Instagram profilu osvanuo je snimak na kojem se zajedno sa pevačicom Ivanom Krunić voze na traktorima, vidno raspoložene i spremne za završnicu takmičenja. U opisu objave kratko su poručile: "Mi krenuli na finale u RTS. Glasajte za Bom Bom večeras - broj 5 na 5556."

Video je brzo privukao pažnju pratilaca, a komentari su se nizali velikom brzinom. Mnogi su izrazili oduševljenje energijom i kreativnošću kojom promovišu svoju numeru, dok su drugi otvoreno pokazali podršku i obožavanje pred večerašnji nastup.

Šta kažu kladionice?

Prema podacima sajta Eurovision World, koji prati prognoze kladionica i ankete fanova, najveće šanse za pobedu trenutno ima Zejna Murkić. Zejna izvodi pesmu "Jugoslavija", a prolaz u finale obezbedila je još u prvom polufinalu.Kladionice joj daju čak 58.82% odsto šansi da će predstavljati Srbiju na Eurovision Song Contest 2026 u Beču.

Za razliku od prethodnih dana, kada su se prema kladionicama na drugom mestu našle Harem Girls i Ivana Krunić sa numerom "Bom Bom", sada se na toj poziciji nalazi LAVINA sa numerom "Kraj mene" i ima 41.67% šansi za pobedu. Odmah za njom, na trećoj poziciji, nalazi se takmičarka Zona sa numerom "Čairi", a kako kladionice prognoziraju šanse za pobedu su 22.22%. Sa drugog na četvrto mesto došle su Harem Girls, a trenutne prognoze za pobedu su im 20.00%. Odmah za njima, na petom mestu, nalazi se Brat Pelin sa 16.67%.

Pogledajte kako je izgledao nastup Harem Girls x Ivana Krunić na PZE 2026:

Redosled nastupa

Veliko finale festivala Pesma za Evroviziju ’26 na programu je večeras, 28. februara, od 21 čas, kada će biti poznato ko će predstavljati Srbiju na Eurovision Song Contest 2026 u Beču.

Ovo je redosled nastupa u finalu:

Brat Pelin – Fräulein Lores – Unseen Jack Lupino – Adrenalin Ana Mašulović – Zavoli me Harem Girls x Ivana – Bom Bom Iva Grujin – Otkrivam sebe Kosmos trip – Sve je u redu Zejna – Jugoslavija Geminni – Metar sreće LU-KA – Veruj LAVINA – Kraj mene YANX – Srušio si sve Zona – Čairi MIRNA – OMAJA Kako se bira pobednik na PZE?

Pobednik će biti izabran po ustaljenom modelu glasanja, gde su glasovi publike i stručnog žirija ravnopravni (50 odsto publika - 50 odsto žiri). Onoga ko trijumfuje očekuje nastup na "Evroviziji", koja će biti održana 12, 14. i 16. maja u Beču.

