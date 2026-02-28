Slušaj vest

Paris Džekson iznenadila je pratioce objavivši retku fotografiju sa majkom Debi Rou i tako dala kratak uvid u njihov odnos, upravo u vreme kada vodi pravnu bitku sa upravnicima zaostavštine svog pokojnog oca Majkla Džeksona.

Na fotografijama objavljenim na Instagram storiju, 27-godišnja Paris i njena 67-godišnja majka deluju opušteno i nasmejano. Paris je uz objavu kratko napisala: "U poslednje vreme".

Složen odnos majke i ćerke

Paris je rođena 1998. godine u braku Majkla Džeksona i Debi Rou, medicinske sestre koja je radila za njegovog dermatologa. Njihov odnos od početka je bio pod lupom javnosti, delom zbog neobične prirode braka. Par je 1997. godine dobio i sina Prinsa Majkla Džeksona Prvog, a razveli su se 1999. godine.

Nakon razvoda, Rou se odrekla starateljstva nad decom, koja su ostala da žive sa ocem. Majklov najmlađi sin, Prins Majkl Džekson Drugi, rođen je 2002. godine uz pomoć surogat majke.

Rou se gotovo u potpunosti povukla iz života svoje dece sve dok Paris nije ušla u tinejdžerske godine. Zbog toga je Paris svojevremeno izjavila da tokom detinjstva nije ni znala da ima majku.

"Kada sam bila veoma, veoma mala, moja mama nije postojala u mom svetu", rekla je za Roling Stoun, prisećajući se da je počela da postavlja pitanja tek kada je shvatila da „muškarac ne može da rodi dete“.

Nakon Majklove smrti 2009. godine, kada je Paris imala 11 godina, ona i njena braća preselili su se kod bake Ketrin Džekson. Do ponovnog zbližavanja sa majkom nije došlo odmah jer se Rou ranije odrekla roditeljskih prava. Njihov odnos počeo je da se obnavlja tek tokom Parisinih tinejdžerskih godina. Paris je otvoreno govorila o tome da njihova veza nije bila tipična.

"Sjajno je imati je kao prijateljicu", rekla je u emisiji Red Tejbl Tok, opisujući njihov odnos kao "veoma opušten", ističući da dele ljubav prema kantri i folk muzici, kao i određenu fizičku sličnost.

Odrastanje Majkla Džeksona

Uprkos majčinom odsustvu u ranom detinjstvu, Paris je istakla da se nikada nije osećala nevoljeno. Umesto toga, imala je snažnu podršku. Uz baku Ketrin, važnu ulogu u njenom životu imale su tetke, uključujući Dženet Džekson, kao i dadilje koje su joj pomogle da prebrodi očevu iznenadnu smrt. Danas je veoma bliska sa braćom, 29-godišnjim Prinsom i 24-godišnjim Bidžijem.

Pomirenje sa majkom donelo je i emotivne trenutke. Kada je Debi Rou 2016. godine dijagnostikovan rak, Paris je bila uz nju tokom lečenja, što je označilo prekretnicu u njihovom odnosu. Tada je na društvenim mrežama podelila poruku: "Ja sam borac jer je i ona borac. Volim te, mama."

Paris je u više navrata govorila i o teretu, ali i ponosu koji nosi kao ćerka Majkla Džeksona.

"Mislim da će on uvek na neki način uticati na sve što radim, bilo podsvesno ili namerno“, izjavila je za En-Eme. Prisetila se i očevih vaspitnih metoda: "Oh, želiš da ideš u prodavnicu i kupiš pet igračaka? Sjajno – moraš da pročitaš pet knjiga."

Pravna bitka oko zaostavštine

Retka fotografija objavljena je usred spora koji Paris vodi protiv upravnika očevog nasledstva, Džona Meklejna i Džona Branke. Oni tvrde da im duguje oko 115 hiljada dolara sudskih troškova.

Paris, međutim, tvrdi da postoje nepravilnosti u upravljanju zaostavštinom. Navodi da je na računu bilo 464 miliona dolara gotovine koja nije bila dobro uložena, da je advokatima 2021. godine isplaćeno više od 4.5 miliona dolara, kao i da su upravnici od 2009. do 2021. ukupno dobili 148 miliona dolara, zbog čega traži veći nadzor.

