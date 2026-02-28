Slušaj vest

Čuveni di-džej dobio je drugo dete sa svojom partnerkom, glumicom Džesikom Ledon, par ima dvogodišnjeg sina Sajana, dok je Dejvid Geta (58) u prvom braku dobio ćerku Endži, koja danas ima 18 godina i sina Tima Elvisa (22).

"Dobrodošao na svet, Skalere. Najlepša tajna koju smo ikada čuvali", piše pored fotografija na kojima je Dejvid Geta sa Džesikom Ledon i njihovim sinovima.

Malenog Skajlera zovu "beba Geta", a nakon radosne vesti oglasile su se brojne poznate ličnosti, poput Ivanke Tramp i Dženifer Lopez koje su čestitale prinovu poznatom paru.

Ljubavni život

Dejvid Geta i Džesika Ledon zabavljaju se od 2015. godine, a on joj je 2021. poklonio prsten obećanja umesto vereničkog prstena jer "više ne veruje u brak". Veza je bila prilično turbulenta jer su u oktobru 2022. rešili da se raziđu.

"Imaju dugu zajedničku prošlost. Mislili su da su stvoreni jedno za drugo, ali nije uspelo", rekao je tada izvor. Pomirenje je usledio početkom naredne godine.

Prekinuli su pre četiri godine romansu i zato što više nisu bili kompatiblini jedno sa drugim, a raskidu je kumovala činjenica da je Dejvid Geta tokom leta živeo na Ibici, a Džesika Ledon u Americi. Poznati par se pre odluke o tom prekidu veze poslednji put pojavio na dodeli Gremi nagrada u aprilu 2022.

Nakon što je objavila na Instagramu fotografije iz noćnog provoda sa prijateljima, počelo je da se šuška da je ljubavi odzvonilo. Ipak, dali su jedno drugom šansu i usledio je najlepši preokret. Za dve godine dobili su dva sina. Njihova veza počela je na veoma buran način. Svi su pričali se da se poznati muzičar zbog mlađane partnerke razveo od bivše supruge Keti sa kojom je bio u braku od 22 godine, od 1992. do 2014. i sa kojom ima dvoje dece.

A sa promenama u ljubavnom životu došle su i promene fizičkog izgleda, Geta je postao zgodniji nego ikada pre, ali i kritikovaniji nego ikada pre zbog kontroverznog načina života sa akcentom na ljubavnim vezama.

