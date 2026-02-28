snimila ga dok se spremao za nastup

Jedan od najkontroverznijih i najupečatljivijih nastupa ove godine na takmičenju Pesma za Evroviziju 2026 definitivno je imao bend Lavina sa numerom "Kraj mene". Njihov performans podelio je publiku, dok su jedni oduševljeni, drugima se ne dopada ova vrsta muzika i pevanja.

Posebnu pažnju privukao je pevač benda, Luka Aranđelović, koji je svojim autentičnim izgledom i scenskim nastupom izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Njegov imidž mnogi su komentarisali, a bilo je i onih koji su ga, zajedno sa bendom, upoređivali sa italijanskom grupom Maneskin.

Frontmen srećno zaljubljen

Kada je reč o privatnom životu, Luka je srećno zaljubljen.U vezi je sa bugarskom tatu umetnicom Marsi, koja je nedavno podelila snimak na kom se vidi kako se njen izabranik priprema za nastup na festivalu, prenosi Mondo.

Njihova veza privukla je dodatnu pažnju javnosti, pa su mnogi komentarisali da zajedno odišu nesvakidašnjom energijom i stilom.

