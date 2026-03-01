Slušaj vest

Jedan od omiljenih holivudskih glumaca i komičara, Džim Keri (64), primio je nagradu za životno delo na 51. dodeli nagrada César, održanoj u legendarnom pozorištu L’Olympia u Parizu. Priznanje je to za njegovu decenijama dugu uspešnu karijeru, tokom koje je ostvario nezaboravne uloge u filmovima poput "Glupan i tupan", "Trumanov šou", "Ejs Ventura", "Maska" i brojnim drugima. Međutim, sve je sada palo u drugi plan zbog glumčevog izgleda.

U galeriji pogledajte kako sada izgleda Džim Keri:

1/5 Vidi galeriju Džim Keri na dodeli nagrade Cezar Foto: Castel Franck/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia, ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, David Niviere / Sipa Press / Profimedia

Džim Keri se na svečanoj dodeli pojavio gotovo neprepoznatljiv, a komentari o njegovom zategnutom i naduvenom licu preplavili su društvene mreže. Odmah su krenula nagađanja o tome da se podvrgnuo estetskim zahvatima, a neki teoretičari zavere otišli su korak dalje, zaključivši da to uopšte nije on i da je glumac poslao dvojnika da preuzme njegovu nagradu.

Keri je na dodeli održao i govor na francuskom jeziku, kojim je rasplakao celu dvoranu.

"Kao glumac, svaki lik koji igrate je poput gline u rukama vajara, oblikujete ga po želji svog srca. Presrećan sam što sam ovu umetnost podelio s tolikim ljudima koji su mi zaista otvorili svoja srca", započeo je, pa je otkrio da su njegovi preci iz Francuske, zbog čega mu je ova nagrada posebna čast, a posvetio ju je svom ocu.

"Hteo sam da odam priznanje svom ocu. Moj otac je bio takva osoba da ste, ako biste ga upoznali na pet minuta, imali osećaj kao da ga znate 50 godina", rekao je, te se zahvalio svojoj porodici.

Džim Keri Foto: Shutterstock

"Hvala mojoj predivnoj porodici, mojoj ćerki Džejn i unuku Džeksonu. Volim vas sada i zauvek", emotivno je poručio. Tokom govora potvrdio je i vezu s tajanstvenom umetnicom Min Ah, koja mu je bila pratnja na dodeli.

Kerija su tokom godina povezivali s raznim misterioznim ženama, a u braku je bio dva puta. Prvi put je "da" izgovorio 1987. glumici i konobarici Melisi Vomer, s kojom je pola godine nakon venčanja dobio ćerku Džejn Erin. Razveli su se 1995, a već iduće godine Džim je uplovio u bračnu luku s koleginicom Loren Holi, koju je upoznao na setu filma "Glupan i tupan". Razveli su se nakon samo devet meseci braka, a prva supruga Melisa tada je zaključila da je za njihov razvod bila kriva treća osoba.

Foto: Profimedia

"Ne moraš da budeš naučnik da shvatiš šta se dogodilo. Mislim da je Loren bila mnogo ranije uključena u naš odnos nego što su to objavili", ispričala je.

Godine 1999. bio je u vezi s glumicom Rene Zelveger, a njihova veza bila je intenzivno medijski praćena. U decembru 2000. potvrdili su da su raskinuli jer u životu žele drugačije stvari. Nakon toga bio je u brojnim romansama, a najduže je trajala ona s TV voditeljkom Dženi Makarti, s kojom je bio od 2005. do 2010.

Foto: Profimedia

Sledeća veza bila je obeležena velikom tragedijom. Od 2012. Džim je bio u vezi s irskom šminkerkom Ketrionom Vajt. Često su raskidali i mirili se, a poslednji put su u javnosti viđeni 2015, samo devet dana pre nego što je Vajt preminula u 30. godini.Kao uzrok smrti navedeno je predoziranje, a Keri je bio jedan od muškaraca koji su nosili njen kovčeg na sahrani.

Foto: Niall Carson / PA Images / Profimedia

Kasnije je za javnost komentarisao kako je "vrlo tužan zbog smrti njegove slatke Ketrione". Šminkerka je do smrti zvanično ostala u braku s Markom Bartonom. On i majka pokojnice optužili su slavnog glumca zbog Ketrionine smrti, tvrdeći da joj je ilegalno nabavljao lekove, ali tužba je odbačena 2018. godine. Tada je Keri rekao:

"Stvarno se nadam da će jednog dana ljudi prestati da pokušavaju da profitiraju od ovoga i puste je da počiva u miru."

Video: Jelena Spasić na dodeli nagrade UNS-a za reportažu o Prebilovcima