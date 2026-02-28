Slušaj vest

Glumica Tijana Kondić koja je publiku osvojila ulogom u filmu "Nataša" već godinama ne živi u Srbiji. Naime, ona se preseila u Izrael, tačnije Tel Aviv gde je nastavila da gradi svoj život uprkos nestabilnoj političkoj situaciji koja je u ovoj državi već godinama na snazi.

Samo nekoliko sati pre nego što je krenuo dramatičan napad Izraela i SAD na Iran glumica je objavljivala na Instagramu šaljive video snimke. Nije ni slutila da će ubrzo nakon toga i u Izraelu biti proglašeno vanredno stanje.

Tijana Kondić objava na instagramu Foto: Tijana Kondic/Instagram

Tijana već godinama živi u Tel Avivu gde se bavi produkcijom.

- Preselila sam se u Izrael. Tamo imam i familiju koja mi je velika podrška. Radim dva posla, držim plesne časove kubanske salse i radim projekte u produkciji. Nedavno sam završila veliki film jednog od najpoznatijih izraelskih reditelja. Teško je i naporno. Ali ako imate ambiciju, onda dogurate negde. U pauzama između projekata pišem - ispričala je Tijana jednom prilikom za domaće medije.

Tijana u filmu Nataša Foto: Printscreen/Youtube

Kako je jednom ispričala za domaće medije, u početku joj je bilo veoma teško.

- Sve je teško. Krećete iz početka, sve. Bila sam ranije u Izraelu kao turista. Jedno je biti turista, a drugo je živeti tamo. Od jezika, kulture, koja je meni prijemčiva i bliska. Meni je to bio izazov, a ne nešto najteže. Gledala sam to pozitivno i upoznala sam tamo ljude iz celog sveta. Naučila novi jezik i stvari. Živim potpuno drugačiji život, ali to ne znači da mi ne nedostaju stvari iz Srbije, a posebno ljudi - rekla je Tijana.

Tijana Kondic ovako danas izgleda Foto: tijanakondic/instagram

Tijana Kondić je slavu stekla ulogom u filmu "Nataša" koji je režirao Ljubiša Samardžić. Pored tog filma ostvarila je uloge i u ostvarenjima "Bumerang", "Ledina" kao i u seriji "Tri muškarca i tetka", a nakon toga se preselila u Izrael.

O najnovijim događanjima u Tel Avivu se nije oglašavala, ali je godinama ranije na društvenim mrežama isticala svoje mišljenje o sukobu Izraela i Palestine.

(Kurir.rs/Informer)