Slušaj vest

Tajanstvena devojka iz života Džordža Majkla, manekenka Kej Bekenam, preminula je u ranim šezdesetim godinama, a vest o njenoj smrti otkrivena je tek nakon što je njena ćerka odlučila da na aukciji proda luksuzne poklone koje joj je pevač godinama darivao.

Kej je tokom osamdesetih i devedesetih često viđana uz zvezdu grupe Wham!, a 2019. godine postala je jedna od naslednica njegovog bogatstva vrednog 98 miliona funti, tri godine nakon njegove smrti.

Na aukciji kuće Omega Auctions ponuđeni su dragoceni predmeti koje je dobila od slavnog muzičara. Među njima su sat marke Cartier vredan 1.900 funti, kao i naočare koje su dostigle cenu od gotovo 6.000 funti. Prodat je i njegov gravirani srebrni kaiš sa turneje Faith za 700 funti, kao i zlatni sat od 18-karatnog zlata brenda Bulgari, koji je kupac platio 1.200 funti.

U propratnom pismu o poreklu predmeta, Kejina ćerka, koja je ujedno bila i kumče pevača, napisala je da su njena majka i Džordž delili „snažnu, punu ljubavi i dugotrajnu vezu koja je započela na samom početku njegove karijere“.

Dodala je i da su joj u sećanju ostale slike iz detinjstva, kada je muzičar putovao sa njenim roditeljima i zajedno su odlazili u avanture, dok ona kao dete nije bila svesna globalne slave koja ga je okruživala.

„Za mene je on bio samo poznato, blago prisustvo u našem domu“, istakla je.

Pevač hita Wake Me Up Before You Go-Go preminuo je na Božić 2016. godine, a svoje bogatstvo podelio je između sestara, oca i bliskih prijatelja.

Iz aukcijske kuće poručili su da ovi predmeti „pričaju priču o lojalnosti, poverenju i čoveku iza ikone“.