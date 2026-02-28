Slušaj vest

Srbija večeras od 21 čas bira predstavnika za Evroviziju, a 14 učesnika će se takmičiti za kartu za Beč gde se u maju ove godine održava popularno muzičko takmičenje. Jedan od finalista Pesme za EvrovizijuBrat Pelin oglasio se nekoliko sati pred finale.

Naime, poznati influenser bio je veoma aktivan na društvenim mrežama i pozvao svoje fanove da večeras glasaju za njega i pomognu mu da pobedi.

Brat Pelin Foto: BratPelin/Instagram

"Večeras ste mi potrebniji nego ikad i uopšte ne sumnjam u vas, znam da ćemo uspeti", napisao je TikToker.

Ko je Brat Pelin?

U pitanju je užički influenser Stefan Papić poznatiji kao Brat Pelin, odlučio je da ove godine zakorači na muzičku scenu, a njegovo prvo predstavljanje publici bilo je na PZE gde izvodi numeru "Fräulein", (promašiti) koja spaja pop, rep, humor i balkanski šarm.

Šira javnost ga je zavolela još 2020. zahvaljujući autorskom projektu "Sasvim Obične Emisije" 2020. godine. Na Instagram profilu broji preko 150.000 pratioca.