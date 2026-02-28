Slušaj vest

Srbija će večeras dobiti predstavnika na jubilarnoj 70. Evroviziji.Finalisti PZE 2026 bore se za kartu za Beč, gde se ove godine održava ovo prestižno muzičko takmičenje.

Način izbora predstavnika Srbije na Evroviziji uključuje glasove TV gledalaca (SMS poruke) i glasove stručnog žirija, od kojih se svaki vrednuje ravnomerno u odnosu 1:1, odnosno 50 odsto glasova od TV publike, a 50 odsto od stručnog žirija.

Glasanje publike (SMS)

Publika glasa slanjem SMS poruka za jednu od izvedenih kompozicija, i to tako što na broj 5556 pošalje redni broj nastupa svog favorita na PZE.

Glasanje traje 15 minuta.

Sa jednog broja može se poslati najviše 20 poruka.

Poeni se dodeljuju po istom sistemu (12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1).

U slučaju izjednačenja po broju SMS glasova, prednost ima kompozicija koja je imala više glasova na desetominutnom preseku, a ako je i tada isto – na petominutnom preseku.

U galeriji pogledajte kako su se finalisti radovali u drugoj polufinalnoj večeri PZE:

1/6 Vidi galeriju Radovanje finalista PZE 2026 Foto: Printskrin RTS

Glasanje žirija Svaki član žirija dodeljuje poene za 10 od 12 kompozicija, po sledećem sistemu:

12 poena – 1. mesto

10 poena – 2. mesto

8 poena – 3. mesto

7 poena – 4. mesto

6 poena – 5. mesto

5 poena – 6. mesto

4 poena – 7. mesto

3 poena – 8. mesto

2 poena – 9. mesto

1 poen – 10. mesto

(9 i 11 poena se ne dodeljuju)

U slučaju istog broja poena, prednost ima kompozicija sa više viših ocena (više dvanaestica, zatim desetki itd.). Ako je i tada izjednačeno, odlučuje predsednik žirija.

Finale i pobednik

Način glasanja u finalu isti je kao u polufinalu.

Pobednik je kompozicija koja osvoji najveći ukupan broj poena (žiri + publika).

U slučaju tehničkih problema sa SMS glasanjem, konačan plasman može biti određen isključivo na osnovu glasova žirija.

