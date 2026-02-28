Slušaj vest

Holivudski glumac Džim Keri svoju je najnoviju romansu godinama uspešno čuvao daleko od očiju javnosti. Ipak, 64-godišnja zvezda odlučila je da prekine tišinu i to na glamuroznoj dodeli nagrada Cezar nagrada u Francuskoj, održanoj 26. februara, gde je svetu predstavio svoju devojku Min Ah.

Par je, prema dostupnim informacijama, u vezi najmanje četiri godine, a Keri je tokom emotivnog govora, primajući počasno priznanje za izuzetan doprinos međunarodnoj kinematografiji, javno izjavio ljubav svojoj partnerki.

Džim Keri sa devojkom Foto: Serge Arnal / Starface / Profimedia

Ko je Min Ah?

O Min Ah, koja se u pojedinim medijima navodi i pod imenom Minzi, ne zna se mnogo. Kada je 2022. godine prvi put fotografisana sa Kerijem, predstavljena je kao glumica i umetnica iz Los Anđelesa. Tada su zajedno viđeni na humanitarnoj večeri koju je vodio reditelj Džad Apatov.

Njihovo prvo zvanično pojavljivanje kao para dogodilo se upravo na dodeli nagrada Cezar, gde je Keri primio počasno priznanje. Nakon ceremonije, fotografi su ih uhvatili kako se drže za ruke, a glumac je tokom govora na francuskom jeziku potvrdio vezu.

"Hvala mojoj divnoj porodici, mojoj ćerki Džejn i mom unuku Džeksonu. Volim vas sada i zauvek. Hvala mojoj uzvišenoj pratilji, Min Ah", rekao je Keri sa bine. "Volim te, Min Ah. I na kraju, hvala najsmešnijem čoveku kojeg sam ikada poznavao mom ocu, Persiju Džozefu Keriju, koji me naučio vrednosti ljubavi, velikodušnosti i smeha."

Svi su pričali o "botoksiranom" i zgledu Džima Kerija na Cezar nagradama:

Iako se ne čini da su Džim i Min Ah venčani, glumac je svoje stavove o braku izneo još 2014. godine u emisiji The Howard Stern Show. Nakon dva propala braka, tada je poručio:

"Jednostavno ga ne smatram potrebnim. Ne mogu da kažem kako bih se osećao kada bih upoznao nekoga ko bi me oborio s nogu. Ne mogu da postavljam stroga pravila o budućnosti. Ali ne bih svojevoljno išao tim putem."

Čini se da je Min Ah ipak uspela da zauzme posebno mesto u srcu jednog od najvoljenijih komičara Holivuda – i da njihova priča traje mnogo duže nego što je javnost mogla da pretpostavi.