Poljubac italijanskih pevačica Levante i Gaje na sceni muzičkog festivala Sanremo, nakon njihove izvedbe pesme "I maschi" Đane Nanini, izazvao je skandal. Gledaoci su optužili televiziju Rai Italia za cenzuru jer je poljubac prikazan samo iz širokog kadra, što je pokrenulo brojne kritike.

Rai Italia: Tehnički propust, a ne cenzura

Dok se snimak poljupca širio društvenim mrežama, oglasio se i direktor programa Rai Italia Mauricio Panjusat, koji tvrdi da je reč o nenamernoj grešci. "Nije bilo cenzure poljupca Levante i Gaje. Rado bismo snimili taj kadar da su to učinile malo ranije, ali postoje pravila za promenu scene. Dakle, nije reč o namernom kadru, već samo o tehničkom scenskom propustu", izjavio je za agenciju ANSA.

Foto: Maria Laura Antonelli / Zuma Press / Profimedia

Reakcije na društvenim mrežama

Gledaoci su nezadovoljstvo izrazili na društvenoj mreži X. "Čemu cenzura?", "Nije pošteno prema gledaocima ne prikazati sve što se događalo na sceni" i "Ovim su pokušale da privuku pažnju, ali svejedno mislim da je to trebalo prikazati", samo su neki od komentara.

Pevačice ponovile poljubac

Levante i Gaja ponovile su poljubac iza scene, a Levante je potom na X-u podelila zajedničku fotografiju uz poruku: "Đana Nanini mi je sinoć nakon nastupa napisala reči pune ljubavi. Otkrila sam da imam još jednu sestru, zove se Gaja. Sa scene sam sišla srećna i rasterećena, kao neko ko uči da živi život punim plućima. Svima vam šaljem veliki poljubac u usta!".

Večeras finale Sanrema

Finale muzičkog festivala Sanremo održava se večeras. Pobednik će, ako to želi, predstavljati Italiju na ovogodišnjoj Evroviziji koja se održava u Beču.

