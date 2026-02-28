Slušaj vest

Holivudska diva Demi Mur postala je viralna senzacija nakon što je predstavila drastičnu transformaciju na Nedelji mode u Milanu.

Glumica (63) pojavila se gotovo neprepoznatljiva na reviji brenda Gucci za jesen/zimu 2026, održanoj 27. februara u impresivnom zdanju Palazzo delle Scintille.

Demi Mur na Nedelji mode u Milanu Foto: Alessandro Bremec / Zuma Press / Profimedia, IPA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia

Umesto svoje prepoznatljive duge crne kose, Mur je pokazala oštri, ravno sečeni bob stilizovan tako da izgleda kao da je mokar – smela promena koja je odmah privukla pažnju fotografa i fanova. Novi imidž dodatno je naglasila potpuno crnom kožnom kombinacijom, dok je stajling zaokružila velikim, predimenzioniranim naočarima za sunce.

Demi Mur na proslavi svog 63. rođendana
Ovako je Demi Mur izgledala prošle jeseni Foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Njena izrazita mršavost nikome nije promakla pa su sve glasnija šuškanja da se i ova holivudska zvezda priklonila Ozempiku ka novom trendu brzog i nezdravog vida mršavljenja.

Na nogama je nosila crne cipele sa špicastim vrhom, čime je zaokružila elegantan, ali odvažan modni trenutak koji je obeležio njeno pojavljivanje na jednoj od najvažnijih modnih večeri sezone.

