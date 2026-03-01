Slušaj vest

Manekenka Emili Ratajkovski (34) nosila je reviju modne kuće Gucci na Nedelji mode u Milanu, ali njen hod po pisti ubrzo je postao glavna tema na društvenim mrežama. Umesto da se govori o novoj kolekciji i početku nove ere za italijanski brend, pažnju je privukao njen, kako su ga neki opisali, "klimav" i "smešan" hod.

Ratajkovski je pistom prošetala u pripijenoj srebrnoj haljini ukrašenoj kristalima, koju je kombinovala sa svetlucavim visokim potpeticama, dijamantnim minđušama i torbicom u istom tonu. Kosu je nosila u zalizanoj punđi, dok joj je dramatičan pramen uokvirivao polovinu lica. Celokupni izgled zaokružila je odvažna "smokey eye" šminka.

"Devojka se muči"

Ipak, modna kombinacija pala je u drugi plan nakon što je Instagram stranica Dazed Fashion objavila video njenog hoda. Isečak je prikupio više od 400 hiljada pregleda i stotine komentara, a mnogi nisu štedeli reči.

"Volim je, ali ovo nije za pistu", napisala je jedna korisnica. "Deluje pomalo nesigurno", složila se druga. Usledili su i šaljivi komentari: "Kad ti pukne jedna štikla, a moraš nekako da dođeš kući" i "Je l’ joj ovo prvi dan da koristi noge?"

U galeriji pogledajte kako je Emili Ratajkovski potvrdila vezu s bivšim dečkom Due Lipe:

1/6 Vidi galeriju Emili Ratajkovski potvrdila vezu s Romenom Gavrasom, bivšim dečkom Due Lipe Foto: Printscreen/ Instagram/ emrata

"Pijana kô kamila pokušava da dođe kući s novogodišnje žurke", našalila se jedna pratiteljka, dok je drugi komentarisao: "POV: hod srama bez imalo srama."

Jedan od oštrijih komentara glasio je: "Devojka se muči. Nema više piste za tebe, drži se komercijalnog modelinga."

Uprkos kritikama, bilo je i onih koji su je branili, ističući da je reč o namernom, konceptualnom hodu u skladu s vizijom revije.

Gucci pod kritikama i zbog AI reklame

Revija dolazi samo nekoliko dana nakon što se Gucci našao na meti kritika zbog promocije stvorene uz pomoć veštačke inteligencije. Na zvaničnom profilu brenda na platformi X objavljen je oglas koji prikazuje stariju ženu u krznenom kaputu kako prolazi kroz restoran dok je posmatraju mladići za stolovima.

Na dnu objave stajala je napomena da je reklama "stvorena pomoću veštačke inteligencije", što je izazvalo razočaranje dela pratilaca.

"Ako se nazivate luksuznim brendom i toliko naplaćujete svoje proizvode, ljudi očekuju umetnost", napisao je jedan korisnik. "Stvaranje reklame pomoću veštačke inteligencije direktan je šamar industriji koja bi trebalo da se temelji na visokokvalifikovanim majstorima. Zato niko ne bi trebao ozbiljno da shvata ovakve brendove, već da podržava prave lokalne umetnike."

Drugi je dodao: "Mislio sam da je poenta luksuza raditi stvari na teži način - držati se ideologije vrhunske izrade, ručnog rada i strasti. Zar niste mogli da unajmite studio, modela i statiste i snimite fotografiju?"

Video: Emili Ratajkovski o ženama