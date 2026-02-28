Slušaj vest

Anika Božić rodom je iz Sremske Mitrovice a svoju karijeru modela započela je upravo u Srbiji, a udala se za biznismena, milijardera iz Palestine Jusufa al Saraja, a zbog toga je dobila nadimak "arapska princeza". Sada se oglasila ali ne glamuroznim povodom kao što smo inače navikli.

Od ranog jutra svet posmatra sukob koji se odvija između Irana sa jedne strane i Izraela i SAD sa druge. U međusobnom napadu jedna od raketa pala je i u Dubaiji.

Foto: Instagram/anikabozic

Anika je objavila niz fotografija iz Dubaija na kojima se vidi kako se dramatično odvijala situacija iz minutau minut. Prvo je sa ostalim posetiocima uživala na plaži, a onda su usledile dramatične scene.

Na društvenim mrežama se pojavio i snimak napada iranskih dronova kamikaza tipa "Šahid-136", koji su se probili i eksplodirali u blizini Burdž Kalifeu Dubaiju (Ujedinjeni Arapski Emirati). Iranski balistički projektil pogodio je jedan neboder u Bahreinu, a snimak je objavljen na društvenoj mreži Iks.

Anika Bozic Foto: Instagram/anikabozic

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata saopštilo je danas da je presrelo novi talas iranskih raketa koje su bile usmerene prema UAE. Kako se vidi na snimcima na društvenim mrežama, jedna raketa pogodila je Palmu Džumejru, čuveno ostrvo u Dubaiju.

Foto: Instagram/anikabozic

Danas je u iranskom napadu pogođen i centar Abu Dabija.

Na društvenim mrežama kruže snimci koji prikazuju centar grada iznad kog se uzdiže gust crni dim.