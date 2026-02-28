Sandra Perović se oglasila uoči finala PZE: Najavila ekskluzivu večeri!
Srbija večeras bira predstavnika za Evroviziju, a sva dešavanja sa velike scene možete pratiti u našem blogu. Pred samo finale oglasila se i Sandra Perović.
Glavna i odgovorna urednica zabavnog programa, Sandra Perović napominje da ćemo večeras videti 14 najboljih učesnika ovogodišnjeg nacionalnog takmičenja koji su pokazali raznolikost muzičkog, scenskog i koreografskog izraza.
„Sama činjenica da su baš oni odabrani da budu finalisti već je pobeda za svakog od njih ponaosob. Za one iskusne potvrda da imaju već karijere, a za debitante zvanična ulaznica na domaću muzičku scenu, čak i ne samo domaću već i evropsku, s obzirom da će večeras moći da nas prate gledaoci širom sveta na zvaničnom Jutjub kanalu Evrovizije za koji će biti obezbeđen simultani prevodilac na engleski jezik“, dodaje Sandra Perović.
Osim takmičarskog dela programa, posebna atrakcija za gledaoce i poklonike ovog muzičkog spektakla biće pažljivo pripreman revijalni deo koji je ove godine koncipiran kao svojevrsan vremeplov, s obzirom da Evrovizija obeležava 70 godina postojanja, naglašava glavna i odgovorna urednica Zabavnog programa.
„Posebnu ekskluzivu na naš Festival večeras donosi predstavnik Grčke na Evroviziji, harizmatični Akilas, koji će na ovoj našoj ambicioznoj sceni u studiju 8, odnosno atraktivnoj sceni, doneti spoj moderne muzičke produkcije i grčke duše. Inače Akilas slovi za jednog od favorita ovogodišnje Evrovizije koji se sa svojom pesmom Ferto kotira jako visoko“, kaže Sandra Perović, na kraju uključenja u Dnevnik.
(Kurir.rs/RTS)