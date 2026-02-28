„Sama činjenica da su baš oni odabrani da budu finalisti već je pobeda za svakog od njih ponaosob. Za one iskusne potvrda da imaju već karijere, a za debitante zvanična ulaznica na domaću muzičku scenu, čak i ne samo domaću već i evropsku, s obzirom da će večeras moći da nas prate gledaoci širom sveta na zvaničnom Jutjub kanalu Evrovizije za koji će biti obezbeđen simultani prevodilac na engleski jezik“, dodaje Sandra Perović.