Srbija večeras bira predstavnika za Evroviziju koja će se od 12. do 16. maja održati u Beču. U velikom finalu, a koje možete pratiti u našem blogu, dobićemo finalistu. Voditeljski trio i ove večeri čine Dragana Kosjerina, Kristina Radenković i Stefan Popović.

Elegantan stajling koji su voditelji odabrali za veliko finale oduševio je gledaoce. Patelne nijanse su dominirale u njihovim toaletama. Kristina je zablistala u zelenoj dugoj haljini, Dragana se odlučila za ljubičastu nijansu. Stefan Popović je odabrao crno odelo sa ljubičastim detaljima.

Voditelji u finalu PZE 2026 Foto: Printskrin RTS, RTS Printscreen

Redosled nastupa u finalu PZE 2026
U finalu PZE predstaviće se 14 kandidata, i to ovim redosledom:
Brat Pelin - Fräulein
Lores - Unseen
Jack Lupino - Adrenalin
Ana Mašulović - Zavoli me
Harem Girls x Ivana Krunić - Bom bom
Iva Grujin - Otkrivam sebe
Kosmos trip - Sve je u redu
Zejna - Jugoslavija
GemiNNi - Metar sreće
Lu-ka - Veruj
Lavina - Kraj mene
Yanx - Srušio si sve
Zona - Čairi
Mirna - Omaja
Ovo je prvi put da producenti takmičenja sastavljaju redosled nastupa za srpski nacionalni izbor. Prethodnih godina, redosled finala je uvek određivan nasumičnim žrebom.

