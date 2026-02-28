Slušaj vest

Srbija večeras bira predstavnika za Evroviziju koja će se od 12. do 16. maja održati u Beču. U velikom finalu, a koje možete pratiti u našem blogu, dobićemo finalistu. Voditeljski trio i ove večeri čine Dragana Kosjerina, Kristina Radenković i Stefan Popović.

Elegantan stajling koji su voditelji odabrali za veliko finale oduševio je gledaoce. Patelne nijanse su dominirale u njihovim toaletama. Kristina je zablistala u zelenoj dugoj haljini, Dragana se odlučila za ljubičastu nijansu. Stefan Popović je odabrao crno odelo sa ljubičastim detaljima.

1/7 Vidi galeriju Voditelji u finalu PZE 2026 Foto: Printskrin RTS, RTS Printscreen

Redosled nastupa u finalu PZE 2026

U finalu PZE predstaviće se 14 kandidata, i to ovim redosledom:

Brat Pelin - Fräulein

Lores - Unseen

Jack Lupino - Adrenalin

Ana Mašulović - Zavoli me

Harem Girls x Ivana Krunić - Bom bom

Iva Grujin - Otkrivam sebe

Kosmos trip - Sve je u redu

Zejna - Jugoslavija

GemiNNi - Metar sreće

Lu-ka - Veruj

Lavina - Kraj mene

Yanx - Srušio si sve

Zona - Čairi

Mirna - Omaja

Ovo je prvi put da producenti takmičenja sastavljaju redosled nastupa za srpski nacionalni izbor. Prethodnih godina, redosled finala je uvek određivan nasumičnim žrebom.