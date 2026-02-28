Slušaj vest

Sanja Vučić svečano je otvorila veliko finale Pesme za Evroviziju tokom koje Srbija bira predstavnika za takmičenje koje će se ove godine održati od 12. do 16. maja u Beču. Sva dešavanja finalne večeri pratite u našem blogu.

Pevačica Sanja Vučić nas je podsetila na pesmu Lis Asije Refrain koja je pobedila na prvom takmičenju Pesme za Evroviziju. Izašla je na scenu i donela duh starih vremena otpevavši numeru popularne švajcarske šlager pevačice.

Malo ko je ostao imun na Sanjin glas, ali i veoma elegantno izdanje u kojem je do sada nismo navikle. Duga crna haljina sa dramatičnim izrezom donela je poseban efekat celokupnom nastupu.

I ove godine, RTS će svoj deo prihoda ostvarenih glasanjem putem SMS-a tokom sve tri festivalske večeri, dati u humanitarne svrhe, sredstva su namenjena Ustanovi za decu i mlade u Sremčici.

Kroz prvo i drugo polufinalno veče takmičenja „Pesme za Evroviziju 2026“ publiku su vodili Dragana Kosjerina Perduv i Kristina Radenković, a Stefan Popović je u grin rumu rasterivao tremu kod takmičara.

Tako će biti i u velikom finalu kada će u revijalnom delu nastupati i grčki predstavnik Akilas, kao specijalni gost.