Sanja Vučić kao filmska diva u finalu PZE: Pokazala je da je rođena za veliku scenu, puna je iznenađenja
Sanja Vučić svečano je otvorila veliko finale Pesme za Evroviziju tokom koje Srbija bira predstavnika za takmičenje koje će se ove godine održati od 12. do 16. maja u Beču. Sva dešavanja finalne večeri pratite u našem blogu.
Pevačica Sanja Vučić nas je podsetila na pesmu Lis Asije Refrain koja je pobedila na prvom takmičenju Pesme za Evroviziju. Izašla je na scenu i donela duh starih vremena otpevavši numeru popularne švajcarske šlager pevačice.
Malo ko je ostao imun na Sanjin glas, ali i veoma elegantno izdanje u kojem je do sada nismo navikle. Duga crna haljina sa dramatičnim izrezom donela je poseban efekat celokupnom nastupu.
I ove godine, RTS će svoj deo prihoda ostvarenih glasanjem putem SMS-a tokom sve tri festivalske večeri, dati u humanitarne svrhe, sredstva su namenjena Ustanovi za decu i mlade u Sremčici.
Kroz prvo i drugo polufinalno veče takmičenja „Pesme za Evroviziju 2026“ publiku su vodili Dragana Kosjerina Perduv i Kristina Radenković, a Stefan Popović je u grin rumu rasterivao tremu kod takmičara.
Tako će biti i u velikom finalu kada će u revijalnom delu nastupati i grčki predstavnik Akilas, kao specijalni gost.