Slušaj vest

Ove nedelje Superpotere neće biti zbog finala takmičenje PZE, gde će biti izabran predstavnik Srbije na Evrosongu u Austriji. Sva dešavanja iz velikog finala možete pratiti u našem blogu.

Organizatori kviza su se oglasili kratkom porukom.

Superpotera
Superpotera Foto: Facebook/superpotera

​"U Superpoteri se družimo naredne subote! A svim finalistima Pesme za Evroviziju želimo sreću!" piše u njihovoj objavi.

U finalu PZE 2026 nastupiće 14 kandidata, koji su se nakon dve polufinalne večeri izborili za završnicu takmičenja, nakon koga ćemo znati ko će nas predstavljati na Evroviziji u Beću.

Ne propustitePop kulturaSanja Vučić kao filmska diva u finalu PZE: Pokazala je da je rođena za veliku scenu, puna je iznenađenja
Screenshot 2026-02-28 210527.png
Pop kulturaVoditeljski trio u finalu PZE kao sa modne piste: Elegancija od koje zastaje dah!
Screenshot 2026-02-28 210204.png
Pop kulturaSandra Perović se oglasila uoči finala PZE: Najavila ekskluzivu večeri!
Sandra Perović
Pop kulturaSanja Vučić otvorila finale PZE 2026: Brat Pelin svadbom na sceni odmah zagrejao atmosferu
Haremke

Beli Preletačević se nada da će bar 5% njegovih glasača na izvorima glasati u finalu PZE 2026 Izvor: Kurir