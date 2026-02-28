Srbija večeras bira predstavnika za Evroviziju što pomera emitovanje popularnog kviza.
Kviz Superpotera se odlaže: Organizatori poslali kratku poruku
Ove nedelje Superpotere neće biti zbog finala takmičenje PZE, gde će biti izabran predstavnik Srbije na Evrosongu u Austriji. Sva dešavanja iz velikog finala možete pratiti u našem blogu.
Organizatori kviza su se oglasili kratkom porukom.
Superpotera Foto: Facebook/superpotera
"U Superpoteri se družimo naredne subote! A svim finalistima Pesme za Evroviziju želimo sreću!" piše u njihovoj objavi.
U finalu PZE 2026 nastupiće 14 kandidata, koji su se nakon dve polufinalne večeri izborili za završnicu takmičenja, nakon koga ćemo znati ko će nas predstavljati na Evroviziji u Beću.
